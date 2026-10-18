En la Antigua Grecia, Platón formuló una reflexión sobre la educación que continúa vigente siglos después y cuestiona las formas tradicionales de enseñanza. El filósofo sostenía que los niños no debían aprender bajo presión, sino descubrir el conocimiento mediante la orientación y la reflexión personal. Su pensamiento defendía una formación capaz de despertar la curiosidad y fortalecer la autonomía intelectual desde los primeros años. “No se debe obligar a los niños a aprender, ni se deben forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Solo se debe mostrar el camino, para que cada cual piense por sí mismo”.

Esta visión adquiere especial relevancia en las aulas actuales, donde los extensos temarios, la memorización de contenidos y las constantes exigencias académicas pueden reducir el entusiasmo por aprender. En medio de esa dinámica, la curiosidad espontánea de los estudiantes corre el riesgo de quedar relegada frente a la necesidad de cumplir objetivos y obtener resultados. La reflexión de Platón invita a reconsiderar el papel de los docentes como guías del aprendizaje, en lugar de simples transmisores de información. El verdadero desafío educativo consiste en estimular el pensamiento crítico para que cada alumno construya sus propias ideas y comprenda el mundo que lo rodea.

Esto es lo que dice el pensador ateniense cuando nos invita a replantear el trabajo de los docentes

La reflexión de Platón invita a reconsiderar la crianza y la enseñanza en una sociedad acostumbrada a buscar respuestas inmediatas. Aunque la educación básica constituye un derecho fundamental, aprender de verdad no puede depender únicamente de la disciplina o los castigos. Cuando falta la motivación personal, los conocimientos corren el riesgo de convertirse en contenidos memorizados para aprobar un examen y olvidados poco después. Frente a ello, padres y docentes tienen el desafío de crear espacios donde los niños puedan preguntar, intercambiar ideas y descubrir el mundo a su propio ritmo.

En una época marcada por la desinformación y los modelos de pensamiento predeterminados, enseñar a razonar libremente se convierte en una herramienta esencial. Para lograrlo, los adultos necesitan dejar de lado el control excesivo y permitir que los pequeños experimenten, cometan errores y aprendan de sus decisiones. La sobreprotección y las expectativas de convertirlos en una réplica de sus progenitores pueden limitar el desarrollo de su identidad. Acompañar sin imponer un camino único significa brindarles la libertad y las herramientas necesarias para construir su propia personalidad y aprender a pensar por sí mismos.

Platón dejó otras sentencias célebres sobre la vida en sociedad, el conocimiento y el desarrollo personal

A lo largo de su obra, Platón dejó numerosas reflexiones sobre el conocimiento, la convivencia y el crecimiento personal que continúan despertando interés siglos después. Entre sus máximas, destacó la importancia de dar el primer paso al afirmar que “El comienzo es la parte más importante de la obra”, mientras que sus ideas sobre las causas de los acontecimientos quedaron plasmadas en la frase “Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa; pues sin causa nada puede tener origen”. También describió el pensamiento como un ejercicio íntimo mediante la expresión “Pensar es el diálogo del alma consigo misma” y aconsejó rodearse de personas que contribuyan al aprendizaje: “El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él”.

Sus enseñanzas también abordaron la búsqueda de la verdad, la solidaridad y la responsabilidad individual dentro de la sociedad. “No es en los hombres, sino en las cosas donde hay que buscar la verdad”, sostuvo, al tiempo que resaltó el valor de actuar en beneficio de los demás: “Si buscamos el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro”. Sobre la conducta humana, defendió la honestidad al señalar que “Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad”, y vinculó la valentía con la capacidad de reconocer aquello que no debe causar temor. Finalmente, su visión de la organización social quedó resumida en una propuesta que invita a aprovechar las capacidades individuales: “Debemos construir una sociedad en la que cada uno haga aquello en lo que es mejor”.

“No fuerces la mente de los niños; muéstrales el camino y la curiosidad hará el resto”

Para Platón, la educación debía trascender la simple adquisición de conocimientos y convertirse en un camino hacia el crecimiento personal y la formación de ciudadanos virtuosos. El filósofo griego defendía una enseñanza centrada en los valores y la calidad, antes que en la acumulación apresurada de información. Esta perspectiva quedó reflejada en su afirmación: “El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”. Asimismo, resaltó la importancia de hacer las cosas correctamente, al señalar que es “Mejor un poco que esté bien hecho, que una gran cantidad imperfecta”.

Sus reflexiones también destacaron la perseverancia como una pieza fundamental del aprendizaje y el desarrollo humano. Para el pensador, cada avance merece reconocimiento, aunque el camino hacia la mejora resulte lento y exija paciencia. Así lo expresó al advertir: “Nunca hay que desanimar a nadie que continuamente hace progresos, no importa lo lento que vaya”. A esta enseñanza sumó una reflexión sobre la firmeza de los principios y la coherencia personal: “Cuando un hombre no se sacrifica por sus ideas, o no valen nada estas o no vale nada el hombre”.