Por Redacción EC

En la Antigua Grecia, Platón formuló una reflexión sobre la educación que continúa vigente siglos después y cuestiona las formas tradicionales de enseñanza. El filósofo sostenía que los niños no debían aprender bajo presión, sino descubrir el conocimiento mediante la orientación y la reflexión personal. Su pensamiento defendía una formación capaz de despertar la curiosidad y fortalecer la autonomía intelectual desde los primeros años. “No se debe obligar a los niños a aprender, ni se deben forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Solo se debe mostrar el camino, para que cada cual piense por sí mismo”.