El “Pokemon Day 2026” llega con uno de los eventos más esperados del año para los entrenadores: un nuevo Pokémon Presents organizado por The Pokémon Company.

La compañía confirmó que la presentación principal tendrá una duración de 25 minutos, convirtiéndose en una de las más extensas hasta la fecha.

Hora del “Pokémon Day 2026″

El “Pokémon Day 2026″ se estrena este viernes 27 de febrero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m. (hora peninsular).

¿Dónde ver el Pokémon Presents 2026?

La transmisión se podrá seguir en los canales oficiales de Pokémon a través de:

YouTube

Twitch

TikTok (por primera vez en la historia del evento)

Esto amplía las opciones para que los fans puedan seguir todas las novedades en tiempo real desde cualquier dispositivo.

Lo confirmado: El regreso de “Pokémon Rojo Fuego” y “Pokémon Verde Hoja”

La gran noticia que ya encendió la emoción de la comunidad es el regreso de los clásicos de 2004:

“Pokémon Rojo Fuego”

“Pokémon Verde Hoja”

Ambos títulos llegarán a la eShop de Nintendo para Nintendo Switch.

¿Cuándo estarán disponibles?

Lo más impactante es que podrán descargarse inmediatamente después de que termine el Pokémon Presents del viernes. Es decir, se trataría de un lanzamiento sorpresa el mismo día del evento.

¿Qué incluirán estas versiones?

Mantendrán la esencia original de Game Boy Advance.

Gráficos clásicos fieles a 2004.

Funciones de conexión inalámbrica moderna para intercambios.

Compatibilidad con el ecosistema digital actual de Switch.

Este movimiento apunta directamente a la nostalgia, pero con mejoras pensadas para la experiencia actual.

¿Qué más podría anunciarse en el Pokemon Day 2026?

Aunque los remakes ya están confirmados, el Pokémon Presents suele traer sorpresas adicionales como: