La llegada de agosto 2026 no solo trae consigo diversas festividades cívicas y religiosas en distintas partes del mundo, sino también una celebración muy especial para los amantes de los animales: el Día del Gato este 8 de agosto. Por lo general, este día tiene como objetivo principal promover la adopción y el cuidado responsable de estos felinos, así como realizar campañas para sensibilizar sobre los beneficios de tener uno como mascota. Sin embargo, pocas personas saben que este animal, enigmático y encantador, es el único que se da el lujo de celebrar tres veces al año, llevándose a cabo diversas actividades alusivas a la fecha en varias partes del mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA TRES VECES AL AÑO EL DÍA INTERNACIONAL DEL GATO?

De acuerdo con la plataforma Milenio, en 2002, el International Fund for Animal Welfare (IFAW) fijó el 8 de agosto como el Día del Gato, una fecha dedicada a promover el cuidado responsable de estos animales, prevenir su abandono y fomentar la protección de su bienestar. No obstante, existen otras fechas que también celebran esta efeméride a lo largo del año, las cuales fueron establecidas por distintas organizaciones y en diferentes momentos, cada una con objetivos específicos. Así, a lo largo del tiempo, estos días ganaron reconocimiento y actualmente se celebran de manera independiente. A continuación, te presentamos los otros días dedicados a los gatos:

20 de febrero : Esta fecha rinde homenaje a Socks, el gato que vivió en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Tras su fallecimiento, la fecha comenzó a utilizarse para homenajear a los gatos y reconocer su importancia como animales de compañía.

: Esta fecha rinde homenaje a Socks, el gato que vivió en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Tras su fallecimiento, la fecha comenzó a utilizarse para homenajear a los gatos y reconocer su importancia como animales de compañía. 8 de agosto : Es una de las celebraciones más reconocidas a nivel mundial, ya que busca promover la adopción, esterilización, educación y el cuidado responsable de uno de los animales más adorados, los gatos.

: Es una de las celebraciones más reconocidas a nivel mundial, ya que busca promover la adopción, esterilización, educación y el cuidado responsable de uno de los animales más adorados, los gatos. 29 de octubre: Esta celebración surgió en Estados Unidos por iniciativa de Colleen Paige, con el objetivo de promover la adopción de gatos provenientes de albergues.

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