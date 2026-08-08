Por Redacción EC

La llegada de agosto 2026 no solo trae consigo diversas festividades cívicas y religiosas en distintas partes del mundo, sino también una celebración muy especial para los amantes de los animales: el Día del Gato este 8 de agosto. Por lo general, este día tiene como objetivo principal promover la adopción y el cuidado responsable de estos felinos, así como realizar campañas para sensibilizar sobre los beneficios de tener uno como mascota. Sin embargo, pocas personas saben que este animal, enigmático y encantador, es el único que se da el lujo de celebrar tres veces al año, llevándose a cabo diversas actividades alusivas a la fecha en varias partes del mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.