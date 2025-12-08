Este martes 9 de diciembre hay motivos para celebrar en todo el Perú: se celebran 199 años de la Batalla de Ayacucho. Es un momento especial para festejar la gesta militar que evitó que prosiga el dominio español. Debido a la importancia que tiene este acontecimiento en la historia de nuestra nación, este día es feriado a nivel nacional. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre lo que sucedió en 1824 en la ciudad de Huamanga.

¿Cómo y por qué se protagonizó la Batalla de Ayacucho en Perú?

La Pampa de la Quinua es una área protegida de 300 hectáreas, patrimonio natural e histórico, y el 9 de diciembre de 1824 fue el sitio donde se libró uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia del Perú.

Hace 198 años, el Ejército Unido Libertador, al mando del venezolano Antonio José de Sucre, salió victorioso de una lucha contra las tropas del virrey La Serna.

En la Batalla de Ayacucho, los países bajo el dominio de España lucharon por su libertad e independencia, y el batallón peruano consolidó la proclamación del General José de San Martín que se llevó a cabo el 28 de julio de 1821.

Este enfrentamiento vino precedido por la Batalla de Junín del 6 de agosto del mismo año donde las fuerzas patriotas conformadas por batallones de Bogotá y Caracas, y los realistas con el Jefe de Estado Mayor, José de Canterac, buscaron replegarse para encontrar mejor posicionamiento estratégico.

Según información del portal gubernamental del Bicentenario, finalmente, un total de 5780 soldados de infantería y caballería del lado patriota, y todo un arsenal del ejército realista entre soldados, jinetes y cañones, dieron inicio durante la mañana del 9 de diciembre de 1824 a la denominada Batalla de Ayacucho.

Tras 4 horas de sangriento combate, la Batalla de Ayacucho concluyó con la derrota realista, dejando un saldo estimado de 1800 militares fallecidos, y 700 heridos, mientras que el batallón patriota terminó afianzando la anhelada libertad del predominio español que se refrendó con la Capitulación de Ayacucho.

El documento en mención compuesto por 18 artículos, establecía la aceptación de la retirada de las tropas españolas al mando de José de Canterac.

Este 9 de diciembre es feriado en todo el Perú por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber. (Foto: El Peruano)

¿Cuál es la ley que declara la Batalla de Ayacucho como feriado nacional y para quiénes aplica?

El 30 de diciembre de 2021, la Ley Nº 31381 fue publicada en El Peruano para que la Batalla de Ayacucho sea oficialmente considerada como feriado nacional en el calendario estatal a partir del 9 de diciembre de 2022.

Mediante la norma, el Artículo 1 determinó que la Batalla de Ayacucho se conmemore como descanso remunerado en todas las instituciones y entidades públicas, y también se modifique el artículo 6 del Decreto Legislativo 713 con la finalidad de que automáticamente el sector privado goce del feriado nacional.

Con la conmemoración del día festivo por la Batalla de Ayacucho, el Perú tiene 13 descansos remunerados oficiales durante el 2023.

