Diego Carranza fue uno de los arqueros extranjeros que tapó en el fútbol peruano y en su momento fue voceado para llegar a los clubes más importantes de Lima, como son los casos de Sporting Cristal y Alianza Lima. A propósito de ello, el exguardameta reapareció ante el micrófono y contó cuál fue la razón por la que no pudo llegar a defender la camiseta blanquiazul o celeste. A continuación, te contaremos qué dijo exactamente el popular ‘Pipa’.

Por qué el ‘Pipa’ Carranza no llegó a fichar por Alianza Lima o Sporting Cristal

El exgolero, que ahora se desempeña como preparador de arqueros y asistente de Gustavo Alfaro en la selección de Costa Rica, le dio una entrevista a Infobae y contó cuáles fueron sus posibilidades de llegar a Cristal y Alianza en su momento.

“Tuve una chance de ir a Alianza, pero no estaba nacionalizado y ellos querían que me nacionalice y mis papeles no salían. El arquero titular era George Forsyth y la idea era llegar para competir, no se dio porque ocupaba cupo”, dijo el ‘Pipa’ a dicho medio.

Después, Carranza hizo énfasis en la oportunidad que tuvo de jugar por el cuadro cervecero. “Luego tuve la oportunidad de ir a Cristal cuando llegó Mariano Soso, pero quedó solo en llamado. Supe que pasó, pero lo dejo ahí”.

¿Qué más dijo Diego el ‘Pipa’ Carranza?

Carranza también fue consultado sobre a quiénes considera los mejores arqueros del fútbol peruano en este momento. “Hay buenos arqueros. Pedro Gallese, por eso sigue estando en el arco de la selección porque lo merece. Tiene grandes actuaciones, hubiese estado bien si Gallese tapaba en un equipo europeo porque es un gran arquero. Diego Romero también demuestra mucho crecimiento, Renato Solís también”.

¿Cuándo se juega la fecha 1 del Torneo Clausura 2024? Horarios y todos los partidos

VIERNES 12/07



- Unión Comercio vs. Los Chankas (Hora 1 p.m.)

- ADT vs. Sporting Cristal (Hora 3.15 p.m.)

- Garcilaso vs. UTC (Hora 6 p.m.)

SÁBADO 13/07



- Comerciantes Unidos vs. Cienciano (Hora 1 p.m.)

- Club Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima (Hora 3.30 p.m.)

- Universitario vs. Mannucci (Hora 6 p.m.)

DOMINGO 14/07



- Alianza Atlético vs. Atlético Grau (Hora 1 p.m.)

- Sport Boys vs. Sport Huancayo (Hora 3 p.m.)

- Cusco FC vs. FBC Melgar (Hora 3.15 p.m.)

Cuándo se juega el clásico en el Torneo Clausura 2024

El duelo más encarnizado e importante y tradicional del fútbol peruano es aquel protagonizado por Universitario y Alianza Lima, dos de los equipos populares que así como en el Apertura, jugarán el ‘clásico’ durante la fecha 3 de un Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto que también cuenta con programación definida.

Ahora los ‘merengues’ recibirán al cuadro ‘íntimo’ en el Estadio Monumental, recordando el 1-1 válido por la final de ida del último certamen, y también el reciente 0-1 con gol de Andy Polo.

Según la LFP, el segundo ‘clásico’ del fútbol peruano en 2024 se disputará este viernes 26 de julio a partir de las 8.30 de la noche, y luego de tan transcendental choque, Alianza Lima, por ejemplo, será local recibiendo a Unión Comercio, mientras Universitario viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar.