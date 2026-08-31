A solo pocas semanas de que se lleven a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 26 millones de peruanos se preparan para acudir a las urnas y elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. En ese sentido, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que alrededor de 1,7 millones de ciudadanos mayores de edad con el DNI vencido podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones. Sin embargo, ante las dudas de la ciudadanía sobre su local de votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición una importante plataforma que permite conocer dónde sufragar y verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA ONPE SOBRE CONSULTAR TU LOCAL DE VOTACIÓN HASTA EL DÍA DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

En primer lugar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ya no será posible realizar cambios de local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 de octubre de 2026. Por ello, a los ciudadanos les corresponderá sufragar en el lugar asignado dentro de su distrito, de acuerdo con la información registrada en su DNI. En ese contexto, la ONPE habilitó la plataforma “Conoce tu local de votación” (LINK), donde los peruanos podrán consultar con su documento de identidad su lugar de sufragio, número de mesa, número de orden y verificar si fueron designados como miembros de mesa.

Sin embargo, el organismo electoral dejó en claro que el local de votación podría modificarse incluso el mismo día de las elecciones, por lo que recomienda verificar previamente el lugar asignado antes de acudir a sufragar con el objetivo de evitar severas multas que impidan luego a realizar diversos trámites. “Tu local de votación podría cambiar, incluso el mismo día de la elección, por motivos ajenos a la ONPE. Antes de acudir a votar, confirma tu local asignado”, indicó.

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE LIMA METROPOLITANA 2026

A continuación, presentamos a algunos de los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana que buscan ocupar el sillón municipal a partir de 2027: