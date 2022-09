Un insólito momento ocurrió ante el encuentro entre Sara Bejlek y la británica Heather Watson, cuando el padre y entrenador de la primera le dio una palmeada en el trasero a la atleta en varias ocasiones; y que además el progenitor le besara en la boca a su hija. El hecho alarmó a las redes sociales y generó una ola de polémica. Qué dijo la embajada de su país respecto a este tema, en esta nota te lo contamos.

POR QUÉ LA TENISTA CHECA, SARA BEJLEK BESÓ A SU PADRE DURANTE PARTIDO

Según ha explicado la misma atleta, para ella, esto es un acto normal y su padre seguirá siendo su padre a lo largo de toda su vida, Pero que, sin embargo, ya lo han discutido en equipo y no lo volverá a hacer.

“Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Me graba, me masajea. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder”, agregó.

“Por supuesto que vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder”, finalizó.

QUÉ DIJO LA EMBAJADA DE SU PAÍS

El hecho tomó trascendencia tal que ahora la embajada de República Checa en Estados Unidos se manifestó al respecto. Por su parte la embajada de su país ha señalado que el hecho no ha generado tanto escándalo como ha ocurrido alrededor del mundo.

Además, el consulado de ese país, resaltó que este “es un tema personal, cada familia es diferente”, e insistió en que este tipo de reacciones: “Difieren de una familia a otra”.

QUIÉN ES SARA BEJLEK

Sára Bejlek es una tenista checa. Bejlek tiene el ranking WTA más alto de su carrera de 181 en individuales, logrado el 18 de julio de 2022, y 671 en dobles, establecido el 1 de agosto de 2022. Ha ganado el cuarto título de individuales de la ITF y un título de dobles de la ITF.