Durante décadas, los estándares de belleza promovidos socialmente han impulsado la idea de que el envejecimiento debe ocultarse, reforzando la percepción de que los signos del paso del tiempo son algo indeseable o motivo de vergüenza para algunos. De hecho, la presencia de canas, que puede ser por genética, estrés, nutrición deficiente, tabaquismo, enfermedades y otros factores, se ha convertido en un tema de desagrado, por lo que muchos optan por teñirse el cabello. Sin embargo, otros deciden mostrarse al natural, una decisión que, desde la psicología, tiene un significado relevante. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE NO TEÑIRSE LAS CANAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Para muchas personas ver una cana puede parecer impactante y que lo relacionan en seguida con la edad. Si bien esto podría ser uno de los factores, lo cierto es que también implica temas de salud, genética o deficiencias nutricionales. Para la biología, el cabello blanco surge cuando los melanocitos, consideradas las células que producen melanina, reducen su actividad o desaparecen con el paso del tiempo. Así, este pigmento es el responsable del color no solo del cabello, sino también de la piel y los ojos. De esta manera, algunas personas lo toman como un desafío emocional que la lleva a una nueva fase de su vida, conforme comparte El Español.

Es así que, para Becca Levy, docente de Psicología en la Universidad de Yale, el hecho de tener canas se ha convertido en un tabú en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, indicó que aquellos que aceptan este proceso pueden vivir más años y tener una buena calidad de vida, siendo más auténticos y empoderados. Es decir, quienes se libren de la presión social y dejen de teñirse el cabello llevaría a muchos beneficios para la salud, como tener mayor autoestima, menos estrés y disfrutar de la vida. Por su parte, según el European Institute for Gender Equality, el 64 % de las mujeres europeas han decidido lucirlas de forma natural, argumentando que esta elección ha fortalecido su seguridad y confianza personal.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LEVANTAR LOS PLATOS DE LA MESA RÁPIDO TRAS COMER?

A través de la plataforma TyC se dio a conocer un estudio realizado por un grupo de investigadores, quienes identificaron los rasgos y dinámicas internas asociados al hábito de levantar rápidamente los platos después de comer. Según la psicología, este acto tiene que ver con la necesidad de ver cierto orden en el lugar o la necesidad de ejercer control sobre el entorno más cercano. Así, entre los motivos que son más comunes son: la tendencia al orden y la estructura, la ansiedad o incomodidad con los restos de comida, el deseo de colaborar o mostrarse predispuesto y la costumbre familiar adquirida.

Eso no es todo, pues, en ciertos casos, retirar la mesa de inmediato se convierte en una manera de dar por concluida la actividad y avanzar rápidamente hacia otra tarea en lo que se podría considerar como una rutina. No obstantes, especialistas en conducta señalan que este comportamiento no representa un problema en la vida de la persona, a menos que responda a un alto nivel de ansiedad o a un afán desmedido de control.