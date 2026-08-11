El reciente terremoto que sacudió el noroeste de Colombia y los trágicos sismos registrados en Venezuela a finales de junio han generado importantes interrogantes sobre el comportamiento sísmico en la región. A pesar de la severidad del evento en Colombia, los expertos aseguran que las réplicas serán mucho menos perceptibles en comparación con las vividas en suelo venezolano. La explicación radica principalmente en factores geológicos como la profundidad del hipocentro, el mecanismo de la falla y la naturaleza del evento sísmico.

Profundidad del hipocentro: la clave de la atenuación de la energía

Según Raúl Pérez López, geólogo de emergencias adscrito al CSIC, la diferencia fundamental entre ambos eventos es la profundidad a la que se originaron:

Terremoto de Colombia: Se produjo a aproximadamente 100 kilómetros de profundidad en la franja de subducción entre la placa de Nazca y la Sudamericana.

Se produjo a aproximadamente en la franja de subducción entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Sismos de Venezuela: Su foco se situó a tan solo 10 kilómetros de la superficie.

La energía sísmica pierde fuerza de forma exponencial a medida que viaja hacia la superficie. Debido a que las réplicas en Colombia se están generando a unos 90 kilómetros de profundidad, la energía llega atenuada a la corteza terrestre. Esto evita que los temblores secundarios causen un sacudimiento severo en las ciudades.

Tipo de movimiento tectónico: desgarre vs. falla inversa

Además de la profundidad, el mecanismo focal del sismo colombiano presentó una particularidad técnica relevante. En las zonas de subducción de Sudamérica es habitual encontrar fallas inversas. Sin embargo, en el evento de Colombia se registró un movimiento en dirección (desgarre) en sentido contrario a las agujas del reloj.

Esta dinámica tectónica en profundidad disipa la energía de una forma distinta a los terremotos superficiales, reduciendo el impacto directo sobre la litosfera superior y disminuyendo el riesgo de daños destructivos por las réplicas.

Evento único frente a un doble sismo consecutivo

Otra razón crítica por la cual las réplicas en Venezuela resultaron devastadoras fue la ocurrencia de dos temblores de gran magnitud casi consecutivos. Como explicó el catedrático de Arquitectura José Luis Esteban Penelas:

En Venezuela, el primer sismo debilitó las estructuras y el segundo impacto, ocurrido a los pocos minutos, provocó el colapso definitivo de los edificios ya dañados. En Colombia, se trató de un único evento sísmico principal, lo que evitó la fatiga estructural acumulada de forma inmediata.

Normativa antisísmica y labores de salvamento

La menor intensidad con la que se perciben las réplicas en Colombia ofrece una ventana de oportunidad vital para los equipos de socorro durante los primeros siete días de búsqueda bajo los escombros.

Asimismo, Colombia cuenta con un reglamento de construcción antisísmica vigente desde 2010. Aunque algunas edificaciones han sufrido daños estéticos o menores, las estructuras institucionales modernas han asimilado la oscilación horizontal, reduciendo la probabilidad de colapsos en cadena durante el periodo de réplicas.