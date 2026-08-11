Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
Por Paolo Valdivia

El reciente terremoto que sacudió el noroeste de Colombia y los trágicos sismos registrados en Venezuela a finales de junio han generado importantes interrogantes sobre el comportamiento sísmico en la región. A pesar de la severidad del evento en Colombia, los expertos aseguran que las réplicas serán mucho menos perceptibles en comparación con las vividas en suelo venezolano. La explicación radica principalmente en factores geológicos como la profundidad del hipocentro, el mecanismo de la falla y la naturaleza del evento sísmico.

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