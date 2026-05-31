Actualmente, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. De esta manera, una destacada investigación realizada por expertos ingleses determinó las razones por las cuales los jóvenes de esta generación suelen ser más perfeccionistas en comparación con las personas mayores. Sin embargo, esto no siempre resulta positivo, ya que, desde el punto de vista psicológico, puede derivar en afectaciones a la salud mental. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LOS JÓVENES SON MÁS PERFECCIONISTAS EN COMPARACIÓN CON LOS ADULTOS MAYORES?

A través de una investigación realizada por especialistas de la London School of Economics and Political Science y difundida por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) en la revista Psychological Bulletin señala que los estudiantes universitarios actuales presentan mayores niveles de perfeccionismo en comparación con generaciones anteriores. De acuerdo con el estudio, entre los posibles factores que explicarían este fenómeno se encuentran diversas condiciones económicas y sociales como el aumento de la desigualdad y la desaceleración del crecimiento financiero, los cuales podrían estar influyendo de manera significativa en su aparición.

“El perfeccionismo supone un riesgo para la salud pública, ya que se asocia con un aumento de la depresión y la ansiedad”, indica el informe. Así, un análisis que recopiló 307 estudios realizados entre 1989 y 2024, con la participación de más de 82 000 estudiantes universitarios de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, confirma que el perfeccionismo autoinformado ha mostrado un incremento sostenido en las últimas décadas. La investigación, que actualiza tendencias previamente observadas hasta 2017, sostiene además que los distintos componentes del perfeccionismo han aumentado a ritmos desiguales desde inicios de los años 2000, conforme comparte El Economista.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE NACIERON ENTRE 1945 Y 1965?

A lo largo de los años, los adultos mayores no solo han experimentado transformaciones drásticas en sus vidas como, por ejemplo, la jubilación, afecciones de salud, cambios en la apariencia física, entre otros, sino también han vivido experiencias emocionales más positivas desde el punto de vista psicológico. Y es que, de acuerdo con una investigación publicada en Current Directions in Psychological Science, determinó que las personas mayores tienden a manejar mejor sus emociones y mantener un mayor bienestar afectivo frente a los más jóvenes.

Es decir, gracias a que con el tiempo desarrollan una mayor capacidad para priorizar vínculos significativos, evitar conflictos innecesarios y enfrentar de forma más selectiva las situaciones complejas. Por ello, las personas nacidas entre 1945 y 1965 crecieron en una época de profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, un contexto que podría haber contribuido a fortalecer su capacidad de adaptación. De hecho, expertos sostienen que esta generación desarrolló desde edades tempranas habilidades para asumir responsabilidades y enfrentar problemas con recursos limitados, conforme comparte Los Andes.