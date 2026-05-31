Por Redacción EC

Actualmente, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. De esta manera, una destacada investigación realizada por expertos ingleses determinó las razones por las cuales los jóvenes de esta generación suelen ser más perfeccionistas en comparación con las personas mayores. Sin embargo, esto no siempre resulta positivo, ya que, desde el punto de vista psicológico, puede derivar en afectaciones a la salud mental. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.