Para muchos, la fertilidad es el don que nos ha dado la naturaleza para continuar con nuestro legado. En esa línea es que hay una fecha especial en la que se le rinde homenaje. Es por ello que en esta nota te contaremos cuál es el origen del Día Mundial de la Fertilidad y por qué es que se celebra cada 4 de junio; entre otros datos que debemos conocer al respecto.

CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FERTILIDAD Y POR QUÉ SE CELEBRA EL 4 DE JUNIO

El Día Mundial de la Fertilidad se celebra cada 4 de junio en todo el mundo con el objetivo de crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las parejas con problemas de fertilidad y promover la igualdad de acceso a la atención médica en este ámbito. Esta fecha fue establecida por la International Fertility Association (IFA) en 2009 para destacar la importancia de la salud reproductiva y el apoyo a aquellos que buscan formar una familia.

¿Por qué el Día Mundial de la Fertilidad se celebra el 4 de junio?

El origen de esta celebración radica en la necesidad de poner de relieve las dificultades y barreras que enfrentan muchas parejas en su viaje hacia la concepción y el embarazo. La infertilidad afecta a millones de personas en todo el mundo y puede tener un impacto emocional y psicológico significativo. El Día Mundial de la Fertilidad busca fomentar el diálogo abierto sobre este tema y desterrar los estigmas y prejuicios asociados con la infertilidad.

La elección del 4 de junio como fecha para esta celebración se debe a su relación con el número “4-6″, que simboliza los días de vida de un embrión humano antes de que ocurra la implantación en el útero. Este período crucial marca el inicio del proceso de embarazo y es un momento de gran esperanza y expectativa para muchas parejas que desean concebir.

Durante el Día Mundial de la Fertilidad, se llevan a cabo diversas actividades y eventos en todo el mundo para educar, informar y apoyar a las personas afectadas por la infertilidad. Estas iniciativas incluyen conferencias, charlas, campañas de concienciación, sesiones informativas y actividades de sensibilización en línea y en comunidades locales.

Además de crear conciencia sobre la infertilidad, este día también busca impulsar políticas y programas que garanticen el acceso equitativo a servicios de salud reproductiva y tratamientos de fertilidad. Se promueve la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su situación económica, cultural o geográfica, en la búsqueda de su deseo de tener hijos.

Debemos recordar que la celebración de las efemérides permite recordar y conmemorar momentos significativos de la historia, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Estas fechas nos ayudan a reflexionar sobre el pasado, aprender de los acontecimientos y valorar su impacto en el presente.

Además, las efemérides promueven la preservación de la memoria colectiva. A través de la celebración de fechas importantes, se mantiene viva la historia y se transmiten conocimientos y valores a las generaciones futuras. Es una oportunidad para recordar y honrar a personajes destacados, eventos históricos o hitos culturales que han marcado la evolución de una sociedad.

Por último, las efemérides fomentan la unidad y el sentido de pertenencia. Al celebrar juntos estos momentos significativos, se fortalece el sentimiento de comunidad y se generan espacios de encuentro y reflexión. Las efemérides pueden servir como un recordatorio de la diversidad y la riqueza cultural de un país, impulsando el respeto y la valoración de las diferentes identidades y tradiciones.