La Semana Santa 2025, una de las actividades religiosas más populares del mundo está a punto de iniciar con el denominado Domingo de Ramos. Sin embargo, una de las costumbres que esperan muchos fieles católicos es el recorrido de las siete iglesias, que busca conmemorar la Pasión de Jesucristo previo a su crucifixión. Esta fecha es ideal para que las personas, a través de la reflexión y la oración, refuercen su fe en Cristo. En el caso de Perú, esta tradición sigue viva en diversas regiones, donde miles de fieles recorren templos históricos para recordar el sacrificio de Jesús. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE RECORREN LAS SIETE IGLESIAS EN SEMANA SANTA?

El recorrido de las siete iglesias, una de las tradiciones más comunes de la Semana Santa en toda Latinoamérica, se lleva a cabo el Jueves Santo, que este año caerá 17 de abril. Durante la visita a estos templos se suele ir de manera individual o en familia, lo cual se ve reflejado en una expresión de fe heredada de las culturas peruanas y otros países. A pesar de que algunos creyentes visitan más basílicas, dependiendo de su devoción o costumbre, te presentamos el significado de cada una de ellas previas a la crucifixión de Cristo:

Primera iglesia: La Última Cena y la oración en el huerto de Getsemaní.

La Última Cena y la oración en el huerto de Getsemaní. Segunda iglesia: El traslado de Jesús ante Anás para ser interrogado.

El traslado de Jesús ante Anás para ser interrogado. Tercera iglesia: La comparecencia ante Caifás y el juicio del Sanedrín.

La comparecencia ante Caifás y el juicio del Sanedrín. Cuarta iglesia: La presentación ante Poncio Pilato, quien no encuentra culpa en él.

La presentación ante Poncio Pilato, quien no encuentra culpa en él. Quinta iglesia: El envío ante el rey Herodes, que lo ridiculiza y lo devuelve a Pilato.

El envío ante el rey Herodes, que lo ridiculiza y lo devuelve a Pilato. Sexta iglesia: La segunda comparecencia ante Pilato, quien cede ante la presión y lo condena.

La segunda comparecencia ante Pilato, quien cede ante la presión y lo condena. Séptima iglesia: El camino al Calvario, donde Jesús es azotado y carga la cruz.

¿POR QUÉ NO SE COME CARNE EN SEMANA SANTA?

La Semana Santa está llena de tradiciones que la comunidad cristiana respeta y cumple por respeto a la jornada en la que se recuerda el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados. Entre las costumbres religiosas, la que más destaca es la prohibición de comer carne. Según dicta la tradición católica, los días en los que no se come carne durante la Semana Santa son el Miércoles de Ceniza, en el que los cristianos ayunan y oran, y el Viernes Santo.

Es importante tener en cuenta que durante la Semana Santa no se come carne porque muchos lo asocian con una penitencia. De hecho, la práctica original era, hace muchos años, un ayuno completo, pero esta fue cambiando con el paso del tiempo hasta que solo se redujo al consumo de carne. Asimismo, hay otras comunidades cristianas que señalan que no comer carne es una acción que simboliza el sacrificio de Cristo, quien se retiró al desierto a ayunar antes de asumir su protagonismo público, o el de Moisés, que pasó 40 días y noches sin comer. Por otro lado, otros indican que la carne roja guarda una estrecha relación con pecados.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LOS HUEVOS DE PASCUA EN SEMANA SANTA?

Los huevos de Pascua, arraigados en tradiciones tanto paganas como cristianas, representan varios simbolismos durante la Semana Santa. En su origen pagano, el huevo simboliza la vida y la fertilidad, asociándose con el renacimiento de la naturaleza en la primavera. En el contexto cristiano, los huevos de Pascua adquieren un significado más profundo, simbolizando la resurrección de Jesucristo tras su crucifixión. El huevo vacío refleja la tumba vacía de Jesús y el nuevo nacimiento que acontece con su resurrección.

La tradición de decorar los huevos de Pascua representa la renovación y el cambio, marcando la transición del invierno a la primavera y celebrando la victoria sobre la muerte. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que, los huevos de Pascua durante la Semana Santa tienen un significado multifacético que abarca desde simbolismos de la fertilidad y la renovación de la naturaleza hasta representaciones profundamente cristianas de la resurrección de Jesucristo y la esperanza de vida eterna.