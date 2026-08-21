En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. Así, en medio de los fuertes movimientos telúricos registrados en Lurín y recientemente en Ayacucho, muchas personas se han cuestionado sobre el sonido previo que se origina al sismo. Frente a esta incertidumbre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó el origen del extraño ruido percibido en la superficie y su relación con el comportamiento físico de las ondas generadas por el evento telúrico, fenómeno que ha generado alarma entre la población. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ SONÓ TAN FUERTE PREVIO AL SISMO EN LIMA, SEGÚN IGP?

La madrugada del miércoles 19 de agosto, un sismo de magnitud de 4,8 se registró a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima, generando la alarma entre la población, quienes aún se encontraban descansando. Sin embargo, segundos antes del fuerte movimiento telúrico, miles de limeños reportaron haber escuchado un extraño ruido proveniente de la superficie. Ante ello, en declaraciones para América Noticias, Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, descartó, en primer lugar, que este temblor esté relacionado con los recientes eventos telúricos registrados en Venezuela y Colombia.

@americanoticias #PrimeraEdición IGP explica sobre los ruidos que se escucharon antes del sismo que despertó a limeños. [Suscríbete y mira el noticiero completo en #tvGO] [Link en biografía ↑] ♬ sonido original - América Noticias

Así, en cuanto al extraño ruido, el titular del IGP precisó que fue causado por las ondas P (primarias o de compresión), que se desplazan rápidamente y generan vibraciones perceptibles, especialmente en zonas cercanas al epicentro. Asimismo, el organismo público advirtió que la zona central del país continúa acumulando energía tectónica, una condición que podría desencadenar un sismo de mayor magnitud en el futuro. “El grupo de la onda P es una onda que simplemente va golpeando el suelo como especie de un martillo. Mueve las cosas, y cuando mueve las cosas genera un determinado nivel de ruido que la persona lo percibe”, explicó Talavera.

¿ES POSIBLE ANTICIPAR UN TERREMOTO MEDIANTE CAMBIOS EN EL CLIMA?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los cambios meteorológicos no permiten anticipar la ocurrencia de terremotos en ningún país, descartando así que exista un denominado “clima sísmico”, ya que estos movimientos telúricos pueden producirse sin relación con la temperatura, las lluvias u otras condiciones atmosféricas. En el caso de los fenómenos extremos como huracanes o tifones pueden afectar la corteza terrestre de forma excepcional, pero sin evidencia estadística significativa. Es importante mencionar que, la geofísica permite identificar áreas con mayor actividad sísmica y evaluar riesgos a largo plazo, mas no puede determinar con precisión la fecha, hora o lugar exacto en que ocurrirá un terremoto, conforme comparte La República.