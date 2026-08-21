Por Manuel Gomez

En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. Así, en medio de los fuertes movimientos telúricos registrados en Lurín y recientemente en Ayacucho, muchas personas se han cuestionado sobre el sonido previo que se origina al sismo. Frente a esta incertidumbre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó el origen del extraño ruido percibido en la superficie y su relación con el comportamiento físico de las ondas generadas por el evento telúrico, fenómeno que ha generado alarma entre la población. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.