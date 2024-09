Universitario hizo la tarea y venció 3-0 a Sport Boys en el Monumental, por lo que posicionó como líder absoluto del Torneo Clausura, luego de que Alianza Lima cayera 1-0 ante Atlético Grau en Sullana. En este contexto, sobre el final del duelo ante los rosados se produjo una jugada polémica en la que Segundo Portocarrero fue el protagonista. El ecuatoriano se subió encima del balón y provocó la molestia de los jugadores del equipo rosado, quienes tomaron como burla dicha acción.

Portocarrero se pronunció tras generar polémica por pisar el balón ante Sport Boys: “No lo hice con ninguna mala intención”

Una vez que acabó el partido, el lateral extranjero fue entrevistado por L1 Max. Es en este momento cuando se pronunció sobre lo sucedido. El popular ‘Porto’ aseguró que no tuvo mala intención.

“Son cosas del fútbol, no lo hice con ninguna mala intención”, dijo Portocarrero, quien se mostró bastante incómodo con la situación. El ecuatoriano había ingresado en el segundo tiempo y venía teniendo buena participación hasta el momento polémico.

Recordemos que, una vez que el ecuatoriano se subió encima del balón, los jugadores visitantes se quedaron con la molestia guardada, la misma que desfogarían en la siguiente jugada, pues varios fueron a encimarlo para recriminarle por lo hecho.

Segundo Portocarrero a @Gustavo_p4 sobre la jugada polémico que hizo ante Boys: "Son cosas del fútbol, pero no tuve mala intención"#L1Radio🎙⚽



Qué dijo Fabián Bustos sobre la jugada de Segundo Portocarrero

Fabián Bustos, técnico de los merengues, fue consultado sobre la jugada polémica de Portocarrero. “Son situaciones futbolísticas que por lo general no tienen que pasar, pero nada más”, fue lo que respondió el estratega argentino en conferencia de prensa.

Martín Pérez Guedes, volante de la ‘U’, por su parte, dijo lo siguiente sobre dicha situación. “Obviamente que todos le pedimos disculpas en ese sentido los jugadores. Son cosas que pasan en el fútbol, no hay que hacerlo tan grande, sino que son cosas que pasan, obviamente que no nos gustan, no las compartimos a veces. Y nada, hay que seguir para adelante y no hacerlo tan grande”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2024

Viernes 13 de setiembre

UTC 1-2 Cienciano (estadio Germán Contreras Jara)

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

César Vallejo 1-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sábado 14 de setiembre

Cusco FC 2-1 Comerciantes Unidos ( estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Boys 0-0 Atlético Grau (estadio Miguel Grau)

Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal (estadio IPD)

Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 15 de setiembre

Alianza Atlético 0-3 Universitario (estadio Campeones del 36)

Melgar 2-0 Los Chankas (estadio de la UNSA)

Cuál es la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2024

Martes 17 de septiembre

- Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso

- ADT 1-2 Cusco FC

Miércoles 18 de septiembre

- Atlético Grau 1-0 Alianza Lima

- Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo

- Cienciano 3-1 Sport Huancayo

- Universitario 3-0 Sport Boys

Jueves 19 de setiembre

- Unión Comercio vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto / L1 MAX)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Carlos A. Mannucci vs Melgar (20:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / GOLPERU)