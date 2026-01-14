A poco de iniciar el 2026, crece el interés por conocer qué energías marcarán el próximo año y cómo influirán en la vida de cada persona. El Año Nuevo Chino estará regido por el Caballo de Fuego, una influencia que anticipa un ciclo intenso, dinámico y lleno de desafíos, aunque también con períodos de suerte destacada para algunos signos que lograrán avanzar con mayor facilidad. En esa línea, las predicciones del Horóscopo Chino permiten identificar oportunidades y planificar el año con mayor claridad. Habrá signos que podrán disfrutar de un período especialmente favorable, y para saber si eres uno de los afortunados, es clave reconocer cuál es tu animal dentro del horóscopo chino.

El zodiaco chino está integrado por 12 animales que se repiten en ciclos anuales y se asignan según el año de nacimiento. Cada uno representa rasgos y energías particulares dentro del Horóscopo Chino. En orden, los signos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. ¿Qué animal eres en el horóscopo chino?

¿QUÉ ANIMAL SOY EN EL HORÓSCOPO CHINO?

Los 12 signos del horóscopo chino, en su respectivo orden, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Además de asociarse con un animal, el año en que naciste también define el elemento que te corresponde, que puede ser Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra. Aquí, te presentamos el listado de animales en el que perteneces en el horóscopo chino de acuerdo a tu fecha de cumpleaños:

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

HORÓSCOPO CHINO 2026: QUÉ SIGNOS ALCANZARÁN ÉXITO EN EL 2026

La famosa astróloga Ludovica Squirru dio a conocer sus predicciones para 2026 y anticipó que el Año del Caballo de Fuego, es un año de movimientos decisivos, transformaciones profundas y recompensas largamente esperadas para algunos signos. Estos serán los signos que alcanzarán el éxito en 2026:

Rata: El 2026 será un período de desbloqueo y crecimiento, especialmente en el ámbito laboral. Se presentan oportunidades de avance, mayor claridad para tomar decisiones y cambios emocionales que favorecen elecciones más alineadas con los propios objetivos.

Horóscopo chino 2025 para la rata en el año de la Serpiente de Madera Yin. (Imagen: ShutterStock)

Búfalo: Durante el 2026 suelta el control y encuentra mayor equilibrio emocional. Apoyarse en los vínculos será clave para recuperar bienestar y ordenar la vida cotidiana desde adentro hacia afuera.

El Año del Conejo de Agua fue retador para los Búfalos, pero este 2024, con la llegada del Dragón de madera, el pronóstico es alentador (Foto: Freepik)

Tigre: En el 2026 se activan nuevos proyectos, decisiones más estratégicas y un impulso creativo que renueva la motivación y reduce el desgaste.

Los Tigres son personas de acción, siempre están detrás de una meta e intervienen en acontecimientos sociales, políticos o de cualquier índole (Foto: Freepik)

Conejo: En el 2026 llega la sanación emocional y mayor claridad en tus vínculos. En lo laboral, lo avances son lentos pero firmes, y el aprendizaje principal será establecer límites sin culpa.

Mira las mejores predicciones que depara el Horóscopo Chino 2023 en el año del Conejo de Agua. (Foto: Freepik).

Dragón: El 2026 es el año perfecto para la expansión y liderazgo, con oportunidades para brillar y tomar decisiones clave. El desafío será equilibrar ambición con descanso para que tus logros serán enormes y estables.