Por Redacción EC

No todas las personas reaccionan de la misma manera ante una discusión o una situación incómoda. Mientras algunas enfrentan el conflicto de forma directa, otras prefieren guardar silencio, evitar la confrontación o incluso alejarse antes de expresar lo que realmente sienten. Aunque esta respuesta suele asociarse con la calma o el autocontrol, los especialistas señalan que, en determinados casos, puede tener un origen más complejo. Desde la psicología se advierte que la evitación constante de los conflictos no siempre es una señal de equilibrio emocional. Cuando este comportamiento se vuelve recurrente, podría estar relacionado con temores, experiencias previas o dificultades para gestionar determinadas emociones. En lugar de resolver el problema, la persona opta por esquivarlo, lo que a largo plazo puede afectar sus relaciones y su bienestar emocional. ¿Qué hay detrás de esta conducta? A continuación, revisamos las explicaciones que ofrecen los expertos sobre las razones por las que algunas personas evitan los conflictos y lo que este comportamiento podría revelar acerca de su mundo emocional.