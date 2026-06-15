La nostalgia es una emoción humana natural. Recordar momentos felices, personas queridas o etapas significativas forma parte de la construcción de nuestra identidad. Sin embargo, expertos en psicología advierten que existe una diferencia entre valorar el pasado y convertirlo en el único lugar donde creemos que fuimos verdaderamente felices. Para Gabriel Rolón, este fenómeno puede tener consecuencias profundas en la manera en que una persona experimenta su vida actual.

Cuando el pasado se convierte en refugio emocional

De acuerdo con Rolón, la vida pierde sentido cuando alguien busca la felicidad exclusivamente en tiempos que ya no existen. El psicólogo sostiene que recordar es saludable, pero idealizar lo vivido puede generar una desconexión con el presente y limitar la capacidad de construir nuevas experiencias. En una de sus reflexiones más difundidas, señaló que es válido reconocer la felicidad del pasado, pero aceptar que aquello ya quedó atrás es parte del proceso de crecimiento emocional.

Los especialistas explican que el cerebro tiende a recordar con mayor intensidad los aspectos positivos de ciertos momentos, un fenómeno conocido como “sesgo de retrospección positiva”. Esto puede llevar a pensar que épocas anteriores fueron mejores de lo que realmente fueron. Cuando esta percepción se vuelve constante, algunas personas experimentan sentimientos de vacío, frustración o desmotivación frente a su realidad actual.

La importancia de encontrar propósito en el presente

Más allá de la felicidad entendida como una emoción pasajera, diversas corrientes psicológicas coinciden en que el bienestar duradero está más relacionado con el sentido y el propósito vital. Rolón ha señalado en otras ocasiones que la vida no trae un significado predeterminado y que cada persona debe construirlo a través de sus vínculos, proyectos y deseos.

Esta idea también encuentra respaldo en la psicología positiva, que diferencia entre momentos de placer y una vida significativa. Investigaciones en este campo sugieren que el bienestar se fortalece cuando las personas participan en actividades alineadas con sus valores y mantienen objetivos orientados al futuro.

Recordar sin quedarse atrapado en los recuerdos

Los expertos subrayan que la nostalgia no es perjudicial por sí misma. De hecho, recordar experiencias positivas puede fortalecer la identidad personal y generar emociones agradables. El problema aparece cuando la mente se instala permanentemente en el pasado y deja de percibir oportunidades en el presente o en el futuro.

En una época marcada por la incertidumbre y los cambios acelerados, aprender a equilibrar los recuerdos con nuevas metas se vuelve una habilidad emocional clave. La reflexión de Gabriel Rolón invita a mirar hacia atrás con gratitud, pero también a reconocer que el sentido de la vida no suele encontrarse en lo que ya fue, sino en aquello que todavía está por construirse.

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