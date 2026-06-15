Resumen

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Psicólogos advierten que idealizar el pasado y buscar la felicidad solo en los recuerdos puede vaciar de sentido el presente y alimentar el sentimiento de vacío existencial. (Foto: Gemini IA)
Psicólogos advierten que idealizar el pasado y buscar la felicidad solo en los recuerdos puede vaciar de sentido el presente y alimentar el sentimiento de vacío existencial. (Foto: Gemini IA)
Por Redacción EC

La nostalgia es una emoción humana natural. Recordar momentos felices, personas queridas o etapas significativas forma parte de la construcción de nuestra identidad. Sin embargo, expertos en psicología advierten que existe una diferencia entre valorar el pasado y convertirlo en el único lugar donde creemos que fuimos verdaderamente felices. Para Gabriel Rolón, este fenómeno puede tener consecuencias profundas en la manera en que una persona experimenta su vida actual.