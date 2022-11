Los fanáticos del fútbol están expectantes con lo que será el inicio del Mundial Qatar 2022. Y no es para menos, pues podrán disfrutar de las mejores selecciones de los cinco continentes, y por lo tanto, también de los futbolistas más prestigiosos del planeta.

Sin embargo, como ya es costumbre en las semanas previas de todas las Copas del Mundo, hay jugadores que se perderán la posibilidad de disputar el torneo con más historia del balompié mundial debido a estar lesionados. A continuación, repasamos algunas de las ‘estrellas’ más importantes que no podremos ver jugar en Qatar.

RONALD ARAUJO

(Foto: AP)

El uruguayo era considerado ya como uno de los mejores defensores del momento en Europa. Para su mala suerte su presencia está casi descartada en la Copa del Mundo. El elemento del Barcelona sufrió una avulsión del tendón del aductor largo y tomó la decisión de operarse para lidiar con su dolor.





PAUL POGBA

(Foto: AFP)

El francés ha sido duramente criticado en los últimos años, por lo que el Mundial se presentaba como una vitrina ideal para demostrar que su talento sigue vigente. Sin embargo, una una fractura del menisco lateral ha generado que sea una baja casi segura para el cuadro galo.





JESÚS ‘TECATITO’ CORONA

(Foto: Sevilla)

El mexicano era una de las armas futbolísticas más importantes que presentaba la selección dirigida por Gerardo Martino, pero contrajo una aparatosa lesión en un entrenamiento con el Sevilla a mediados de agosto.





GEORGINIO WIJNALDUM

(Foto: AS Roma)

Era uno de los jugadores que mayor expectativa creó en los hinchas romanos tras su llegada al conjunto liderado por José Mourinho, pero se fracturó la tibia de su pierna derecha. Sería una de las ausencias más notorias para Países Bajos en Qatar.





N’GOLO KANTÉ

(Foto: Twitter Chelsea FC)

L’Equipe informó que N’Golo Kanté volvió a lesionarse en los isquiotibiales y no se recuperará a tiempo para poder ser parte del plantel de ‘Les Bleus’. El volante del Chelsea era titular indiscutible en Francia.





SADIO MANÉ

(Foto: @FCBayernES)

Aunque todavía no está descartado del todo, lo más probable es que el senegalés no juegue el Mundial. Mané salió lesionado de un encuentro del Bayern Múnich frente a Werder Bremen y causó incertidumbre. El cuadro alemán señaló que se le realizarán los exámenes pertinentes para ver cuántos días tendrá de para.





TIMO WERNER

(Foto: AFP)

La selección de Alemania pierde a una de sus estrellas en ofensiva: Timo Werner sufrió grave lesión en el tobillo y no jugará lo que resta del año. Se trata de una sensible baja para el ataque alemán, pues Werner era un indiscutido en el once inicial.