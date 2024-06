Este viernes 21 de junio la selección peruana tendrá su primera participación en la Copa América 2024 y nada más ni menos que contra una selección chilena a cargo de su exentrenador Ricardo Gareca. El ‘Clásico del Pacífico’ está de regreso y promete bastante intensidad por parte de ambos equipos. Es en el maro de la previa de este duelo que el comentarista deportivo tuvo algunas duras palabras para aquellos seleccionados nacionales que deseen acercarse al ‘Tigre’ para saludarle antes del pitazo inicial.

¿Qué dijo Pedro García a los jugadores peruanos que quieran acercarse a saludar a Ricardo Gareca?

Durante el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes el panel de comentaristas se encontraba hablando sobre el Perú vs. Chile, estando a pocas horas de su inicio. Entre el análisis previo al partido surgió el tema de la inteligencia emocional, que los jugadores necesitan tener para sobreponerse ante las dificultades que puedan surgir durante los 90 minutos. Sin embargo, Pedro García considera que los jugadores la deben tener presente desde el momento en que llegan al estadio.

“Lo importante, más allá de lo táctico, es la inteligencia para ir o dejar de ir, apretar o dejar de apretar”, mencionó. “También quisiera añadir que la inteligencia emocional debe partir desde el minuto 0, incluso desde antes”.

Es entonces que mencionó al exentrenador de la selección peruana y actual DT de ‘La Roja’, a quien tanto los jugadores, como los hinchas le tienen un especial cariño por todo lo que consiguió. No obstante, señaló que ese cariño no se debería confundir con una manera de rendirle homenaje, teniendo en cuenta que ahora es nuestro rival.

“Nosotros tenemos devoción por Gareca, los jugadores lo quieren y le agradecen a Gareca”, señaló. “Ahora, en el prepartido, donde es un escenario propicio para saludar al técnico rival, debemos ser bien cuidadosos con hacerle un homenaje a Gareca”.

¿Cuál fue la advertencia de Pedro García de cara al Perú vs. Chile?

En ese sentido, se entiende que el comentarista no les está pidiendo a los jugadores que, directamente, no saluden al técnico argentino. Simplemente, desea que cualquier tipo de acercamiento no se realice momentos antes del partido para que cada uno de los seleccionados entre a la cancha con la mentalidad de querer ganar este primer partido.

“El saludo, antes, no en la previa”, dijo. “Antes del partido olvidemonos del amor, del abrazo y del acercamiento, deben entrar con cara de perro al partido porque Chile es el rival a ganar si pretendemos pasar”.

Alineaciones confirmadas de ambas selecciones para el Perú vs. Chile por la Copa América 2024

Perú: Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Araujo, Luis Advíncula, Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Piero Quispe, Edison Flores y Gianluca Lapadula.

Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Araujo, Luis Advíncula, Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Piero Quispe, Edison Flores y Gianluca Lapadula. Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez; Diego Valdés, Alexis Sánchez, Víctor Dávila y Eduardo Vargas.