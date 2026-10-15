¿Qué artistas llegarán a Perú en lo que resta de 2026? Revisa las fechas, los precios y dónde comprar boletos | Composición EC: @mariabecerra / @chayanne
¿Qué artistas llegarán a Perú en lo que resta de 2026? Revisa las fechas, los precios y dónde comprar boletos | Composición EC: @mariabecerra / @chayanne
Por Redacción EC

El último tramo de 2026 todavía traerá a Lima una variada programación de conciertos para los fanáticos de distintos géneros musicales. Entre octubre y diciembre, artistas internacionales y agrupaciones reconocidas se presentarán en estadios, coliseos y otros escenarios de la capital, con propuestas que van desde el rock y el metal hasta el pop, el reguetón, la bachata y las baladas románticas. Entre los espectáculos anunciados figuran los de Iron Maiden, Hombres G, Grupo Frontera, The Strokes, Chayanne y Maná, además de otras figuras que volverán a encontrarse con el público peruano. Las fechas, los recintos y los precios de las entradas varían según cada presentación, por lo que conviene revisar los detalles antes de organizar una salida. Descubre qué conciertos se realizarán en los próximos meses, cuándo se presentará cada artista y en qué plataformas podrás comprar tus boletos.

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