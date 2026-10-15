El último tramo de 2026 todavía traerá a Lima una variada programación de conciertos para los fanáticos de distintos géneros musicales. Entre octubre y diciembre, artistas internacionales y agrupaciones reconocidas se presentarán en estadios, coliseos y otros escenarios de la capital, con propuestas que van desde el rock y el metal hasta el pop, el reguetón, la bachata y las baladas románticas. Entre los espectáculos anunciados figuran los de Iron Maiden, Hombres G, Grupo Frontera, The Strokes, Chayanne y Maná, además de otras figuras que volverán a encontrarse con el público peruano. Las fechas, los recintos y los precios de las entradas varían según cada presentación, por lo que conviene revisar los detalles antes de organizar una salida. Descubre qué conciertos se realizarán en los próximos meses, cuándo se presentará cada artista y en qué plataformas podrás comprar tus boletos.

El último tramo de 2026 todavía traerá a Lima una variada programación de conciertos para los fanáticos de distintos géneros musicales. Entre octubre y diciembre, artistas internacionales y agrupaciones reconocidas se presentarán en estadios, coliseos y otros escenarios de la capital, con propuestas que van desde el rock y el metal hasta el pop, el reguetón, la bachata y las baladas románticas. Entre los espectáculos anunciados figuran los de Iron Maiden, Hombres G, Grupo Frontera, The Strokes, Chayanne y Maná, además de otras figuras que volverán a encontrarse con el público peruano. Las fechas, los recintos y los precios de las entradas varían según cada presentación, por lo que conviene revisar los detalles antes de organizar una salida. Descubre qué conciertos se realizarán en los próximos meses, cuándo se presentará cada artista y en qué plataformas podrás comprar tus boletos. ¿QUÉ CONCIERTOS RESTAN EN OCTUBRE DE 2026? Grupo Frontera (17 de octubre): La agrupación de raíces mexicanas llegará a Costa 21 con su gira ‘Triste, pero bien cbrón Tour’. Los boletos se venden en Teleticket. Iron Maiden (17 de octubre): La banda británica tocará en el Estadio Nacional desde las 8:30 pm, acompañada por The Raven Age. Su gira celebra cinco décadas de trayectoria e incluye clásicos de sus primeros discos. Las entradas están en Ticketmaster, con precios desde S/191,60. Ivy Queen (24 de octubre): La intérprete puertorriqueña presentará su ‘Pride Tour 2026′ en el Círculo Militar del Perú. El repertorio incluirá canciones como “Yo quiero bailar” y “La vida es así”. Las entradas se venden en Teleticket. Hombres G (29 y 30 de octubre): El grupo español ofrecerá dos presentaciones en el Estadio Nacional como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida. Los boletos se venderán mediante Teleticket. Ken-Y (30 de octubre): El cantante regresará al Arena 1 con una nueva función de su espectáculo ‘Enamorado’. Anunció invitados nacionales y sorpresas para sus seguidores. Joinnus ofrece entradas desde S/128. Reggaeton Lima Festival 7 (31 de octubre): Anuel AA, Wisin, Beéle, Jowell & Randy, Lunay, Alexis & Fido y J Álvarez integran la cartelera del evento, previsto para las 8:00 pm en el Estadio Nacional. Entradas disponibles en Teleticket. Jesse & Joy (31 de octubre): El dúo mexicano llegará a Costa 21 con su gira ‘Clichés’. El público podrá escuchar temas como “¡Corre!" y “Espacio Sideral”. Los boletos están disponibles en Teleticket. Jesse & Joy se presentarán en Lima el próximo 31 de octubre. ¿QUÉ CONCIERTOS LLEGAN EN NOVIEMBRE DE 2026? María Becerra (4 de noviembre): La artista argentina presentará su ‘Quimera Tour’ en Costa 21, con canciones de su etapa musical más reciente. Las entradas se adquieren en Teleticket. Carlos Vives y Juan Luis Guerra (7 de noviembre): Ambos músicos compartirán escenario en el Estadio San Marcos durante el Latin Lima Dúo. El repertorio combinará vallenato, merengue y bachata. Ticketmaster vende las entradas. The Strokes (20 de noviembre): La agrupación estadounidense de indie rock actuará en el Estadio San Marcos junto a Julian Casablancas y los demás integrantes de la banda. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Eros Ramazzotti (24 de noviembre): El cantante italiano llegará al Arena 1 con su ‘Una historia importante World Tour’. Las entradas se pueden comprar en Joinnus y otras plataformas autorizadas. María Becerra se presentará en Lima el próximo 4 de noviembre. / @Javifotoman ¿QUÉ CONCIERTOS SE DESAROLLARÁN DURANTE DICIEMBRE DE 2026? Chayanne (2 de diciembre): El artista puertorriqueño cerrará su gira ‘Bailemos otra vez’ en el Estadio Nacional. Interpretará éxitos como “Torero” y “Dejaría todo”. Ticketmaster ofrece entradas por internet y en puntos autorizados. Maná (2 de diciembre): La banda mexicana tocará en el Estadio San Marcos con su ‘Vivir Sin Aire Tour’, que celebra sus cuatro décadas de carrera. Aún hay boletos en Teleticket desde S/288, según informa La República. Maná vuelve al Perú el próximo 2 de diciembre. (Foto: AP) VIDEO RECOMENDADO: 🤨Imagínate estar en una BATALLA DE FARMEAR AURA y que tu primer rival sea... 🇧🇷Neymar sorprendió con unos pasitos de baile curiosos, en pleno calentamiento del Santos.