La pandemia del coronavirus ha cambiado radicalmente el mundo. No solo las ciudades lucen casi vacías debido al confinamiento y aislamiento social, sino que el estilo de vida también ha sufrido alteraciones. Al procedimiento de desinfección, limpieza y cuidado al retornar a casa se sumarán otras medidas de higiene y, sobre todo, se modificará la moda , la forma en que vestimos y los artículos que se llevan.

lavado constante de manos por no menos de 20 segundos, respetar la distancia entre las personas para disminuir la posibilidad de contraer el COVID-19, no saludarse con abrazos o besos no serán suficientes en los próximos meses frente a esta pandemia.

Expertos consultados por Telemundo en Estados Unidos recomiendan quitar ciertos elementos de tus outfits para eliminar fuentes de contagio.

1. Adiós a las uñas largas

Desde el inicio de la pandemia se alertó que las uñas largas son un espacio óptimo para el crecimiento de las bacterias por lo que lo mejor es apostar por una manicure corta y fácil de limpiar.

2. No más bolsos clutch o de pulsera

Es muy común que estos bolsos le den un estilo diferente al outfit; sin embargo, por su misma forma los colocamos sobre algunas superficies que no sabemos si están contaminadas. Además, el llevarlos en las manos todo el tiempo aumenta el riesgo de contagio.

3. Las sandalias se quedan en el clóset

Lo mejor es evitar ese tipo de calzado y elegir diseños cerrados que sean fáciles de limpiar y resistentes al cloro y alcohol, pues es importante que pasen por un proceso de desinfección al retornar a casa.

4. Joyería en el joyero

Aretes, collares, pulseras, anillos y demás joyas pueden infectarse también, por lo que lo mejor es no usarlas cada que salgamos a la calle. Esto se debe a que el COVID-19 puede permanecer vivo hasta por 3 días en superficies de plástico, metal o acero. Entonces, los anillos que estén hechos con dichos materiales podrían ser el “hogar perfecto” para el coronavirus.

5. Peinados con el cabello suelto

Los especialistas indican que lo más seguro es recoger tu melena con un moño o trenza para evitar que roce en otras superficies o personas.

6. Cuellos descubiertos

Accesorios de tela como bufandas, pañuelos o pashminas pueden atrapar las bacterias y al estar tan cerca del rostro representan un riesgo a la salud. En el caso de los hombres, las corbatas pueden convertirse en un foco de infección pues rozan superficies sucias como el escritorio o la mesa.

¿QUÉ HACER AL RETORNAR A CASA?

Lo primero es quitarse el calzado y lavarlo con detergente, no solo para evitar un posible traslado del coronavirus al interior de las casas, sino también para reducir la posibilidad de llevar cualquier otro agente patógeno. En el caso de un calzado delicado, usar un paño antiséptico. Del mismo modo, quitarse la ropa antes de ingresar, colocarla en una bolsa y cerrarla. El doctor Vladimir Bustinza, docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura recomienda evitar mover de un lado a otro este paquete; es fundamental lavar todo inmediatamente. Y, lo más importante; bañarse con abundante jabón en todo el cuerpo.

Otra acción es remojar la ropa por unos 30 minutos (como mínimo) para iniciar la anulación de las bacterias. Sergio Parco, especialista de Servicio Técnico de Indurama Perú, explica que muchas personas tienen como política de lavado usar agua caliente para desinfectar sus prendas. Este es un método eficaz y aconseja lavar al menos a 60° C, para que los virus, microorganismos o bacterias no puedan sobrevivir. Sin embargo, es ideal leer las indicaciones en la etiqueta de la ropa, ya que hay determinados materiales, como las licras, que se pueden estropear en altas temperaturas. “Se puede programar un ciclo de lavado rápido antes para desaguar la ropa, luego de ello un ciclo normal; así lograremos un mejor lavado y la destrucción de los virus y bacterias”, indicó.

Los artículos más comunes y de uso continuo como el móvil, las llaves y la billetera también deben pasar por un proceso de desinfección. Es fundamental limpiarlos con alcohol antes de volver a usarlos en nuestros hogares. En el caso del móvil, el uso de este solvente evitará dañar los componentes tecnológicos del aparato.

¿CÓMO PROTEGERTE DEL CORONAVIRUS?

Para protegernos del COVID-19, la OMS dio una serie de recomendaciones entre las que destacan: el lavado de manos, cubrirse la nariz cuando estornudan, cocinar bien la carne y huevos, y evitar el contacto cercano con animales silvestres o de granja.

· Evitar contacto cercano con personas que padecen de infecciones respiratorias agudas.

· Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno. Esto debe realizarse con agua y jabón.

· Asimismo, utilizar un buen desinfectante para las manos en base a alcohol.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

· Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que se toquen con frecuencia.

· Quienes presenten infecciones respiratorias agudas deben mantener la distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa.

· Cocinar bien la carne y los huevos para evitar el contacto a través de los alimentos.

· Se recomienda también, evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes.

