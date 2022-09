“En el nombre de Rocío” es una de las docusieries más populares del momento en España. La historia, narrada por Rocío Carrasco, cuenta los hechos que provocaron la ruptura de su relación con algunos miembros de su familia materna. Además, también destaca por la famosa canción que suena en dicha producción.

¿Qué canción suena en la docuserie, “En el nombre de Rocío”?

Según El Español, la canción que suena en la docuserie “En el nombre de Rocío” es L’enfer (‘El infierno’). El autor de este tema es el famoso intérprete belga Stromae, quien estrenó dicha pieza musical en 2021.

La letra de la canción hace alusión a la soledad y a pensamientos suicidas, pues era público que dicho cantante pasó por problemas personales muy duros, por lo que tuvo que abandonar los escenarios durante tres años.

“A veces he tenido pensamientos suicidas y no me enorgullezco de ello. A veces piensas que la única manera es silenciarlos. Todos esos pensamientos haciéndome pasar un infierno”, dice el coro del famoso tema.

¿A qué hora y dónde ver “En el nombre de Rocío” por Telecinco?

“En el nombre de Rocío” se puede ver por Telecinco todos los martes, día en que se emite un nuevo capítulo a las 21:55 horas (hora de España).

Otros horarios en el mundo

Perú: 2:55 p.m.

Argentina: 4:55 p.m.

Chile: 4:55 p.m.

Uruguay: 4:55 p.m.