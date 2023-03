La noche del viernes 3 de marzo fue la elegida para presentar a Jorge Fossati como nuevo DT de Universitario de Deportes. El uruguayo, llega al plantel con una amplia experiencia y trayectoria por lo cuál buscaría lograr con los cremas, la ansiada estrella 27 y seguir consagrándose como el equipo más copero del fútbol peruano. En esta conferencia se le hizo diversas preguntas, entre ellas sobre la capitanía de José Carvallo ¿Qué respondió el uruguayo?

Jorge Fossati fue elogiado por la dirigencia de Universitario, en su presentación como entrenador del cuadro merengue, que busca un nuevo título en el fútbol peruano

Entre otros temas, el ex DT de LDU de Ecuador dejó en claro que prefiere que el capitán de Universitario de Deportes no sea el arquero, que en este caso es José Carvallo desde el 2019.

¿QUÉ DIJO FOSSATI SOBRE EL QUE TIENE QUE SER CAPITÁN DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Tal vez la sorpresa más grande fue lo que reveló sobre la capitanía de José Carvallo, y es que desde su regreso a tienda merengue en 2019, el portero ha llevado la cinta en todos los encuentros en los que loe estudiantiles han intentado consagrarse sin éxito con la estrella 27.

“Yo fui arquero y capitán y no es lo ideal. Yo prefiero que el capitán sea un jugador de cancha y si es mediocampista mejor. Que el arquero (Carvallo) sea capitán lo hace a veces ir a reclamar a 50 metros de su arco y no me gusta. Lo apliqué siempre”, declaró Fossati.

José Aurelio Carvallo es uno de los jugadores más experimentados de Universitario que lleva tres derrotas consecutivas en la Liga 1 2023 ante Unión Comercio, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci.