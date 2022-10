Erling Haaland es el delantero del momento en el fútbol mundial. Desde su llegada al Manchester City, el noruego se ha cansado de hacer goles y rompió todos los récords posibles, por lo que su nombre es tendencia cada fin de semana.

En la última jornada de la Premier League, en la goleada del equipo dirigido por Pep Guardiola por 4-0 ante el Southampton, el ‘Cyborg’ otra vez se hizo presente sobre el final del encuentro, además de ser uno de los valores más altos durante los 90 minutos.

¿Qué come Erling Haaland para ser el goleador más ‘letal’ del fútbol mundial?

Y, ahora, según Marca, Haaland ha dado que hablar no solo por sus goles, sino también por la dieta tan particular que sigue. En “The Big Decision”, un reciente documental publicado sobre la vida del goleador, el centrodelantero del City hizo una confesión inesperada: se alimenta con corazones e hígados.

“Pero... ¿Esto es corazón?”, le pregunta el periodista al futbolista del City, sorprendido. “Sí, es corazón”, responde Haaland, mostrando una sonrisa complaciente.

¿Qué mas dijo Erling Haaland sobre su particular dieta?

Asimismo, el delantero agregó: . “Vosotros no coméis esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”.

¿Cuántas calorías come al día Erling Haaland?

El atacante confesó también que come 6.000 calorías al día para mantener su mejor estado físico. Al mismo estilo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, el ‘Androide’ dejó en claro que cuida al detalle cada alimento que introduce a su organismo.