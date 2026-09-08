Por Redacción EC

Quienes hoy transitan entre los 55 y 75 años pertenecen a una generación marcada por grandes transformaciones sociales y culturales. Nacidos aproximadamente entre 1951 y 1971, reúnen a una parte importante de los baby boomers y a los primeros integrantes de la generación X. Sus historias crecieron entre cambios políticos, avances tecnológicos y nuevas formas de entender la vida. Aunque cada uno posee una personalidad distinta, comparten recuerdos y experiencias que dejaron una profunda huella en su manera de pensar.