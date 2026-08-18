Por Redacción EC

La segunda mitad de 2026 llegará a Lima con una agenda musical que promete convertir distintos escenarios de la capital en puntos de encuentro para miles de fanáticos. El calendario incluye propuestas para públicos diversos, desde el rock y el pop hasta el metal, la música urbana y los ritmos latinos. Con el paso de los meses, los conciertos comenzarán a sucederse y pondrán nuevamente a la ciudad en el circuito de grandes espectáculos internacionales. La expectativa ya crece entre quienes esperan reencontrarse con sus artistas favoritos. Así, la capital se prepara para vivir una temporada marcada por la música y los grandes eventos.