La segunda mitad de 2026 llegará a Lima con una agenda musical que promete convertir distintos escenarios de la capital en puntos de encuentro para miles de fanáticos. El calendario incluye propuestas para públicos diversos, desde el rock y el pop hasta el metal, la música urbana y los ritmos latinos. Con el paso de los meses, los conciertos comenzarán a sucederse y pondrán nuevamente a la ciudad en el circuito de grandes espectáculos internacionales. La expectativa ya crece entre quienes esperan reencontrarse con sus artistas favoritos. Así, la capital se prepara para vivir una temporada marcada por la música y los grandes eventos.

Entre los nombres que generan mayor expectativa aparecen Bad Bunny, My Chemical Romance, Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Grupo Frontera. A ellos se suman Doja Cat, The Killers e Interpol, artistas que prometen reunir a seguidores de distintas generaciones. Cada presentación llegará con una propuesta musical diferente y escenarios preparados para recibir grandes audiencias. La diversidad de estilos permitirá que la cartelera alcance a públicos con gustos muy variados. Lima se encamina, de esta manera, hacia los meses de conciertos que buscan convertirse en algunos de los eventos más recordados del año.

Los conciertos inician en septiembre, mes de la primavera, viene con un concierto romántico imperdible

Septiembre llegará a Lima con una combinación de ritmos que promete reunir a miles de fanáticos en dos escenarios de la capital. Los máximos representantes de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, confirmaron su presentación en Perú como parte del Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026. Ambos artistas ofrecerán un único espectáculo el 11 de septiembre en el Estadio Nacional. La jornada promete convertirse en una de las citas más esperadas por los seguidores del género. La música romántica y los grandes éxitos de la bachata tomarán así el escenario limeño.

Dos días antes, el metal será protagonista con la llegada de Helloween al anfiteatro del Parque de la Exposición. La reconocida banda de power metal se presentará el 9 de septiembre como parte de una gira especial por sus cuatro décadas de trayectoria. El concierto reunirá a seguidores de distintas generaciones que esperan disfrutar de los clásicos que marcaron la carrera del grupo. La venta de entradas se realiza a través de Joinnus, de acuerdo con la información proporcionada. Septiembre tendrá así dos propuestas musicales completamente distintas, pero un mismo escenario de expectativa entre los fanáticos.

Raphael, Cultura Profética, BTS y Grupo Frontera: Lima alista un octubre cargado de música y grandes conciertos

Octubre llegará a Lima con una cartelera musical que promete convertir distintos escenarios de la capital en puntos de encuentro para miles de seguidores. El 3 de octubre, Raphael volverá al anfiteatro del Parque de la Exposición con su Raphaelísimo Tour 2026, en un nuevo encuentro con el público peruano. Cinco días después, el reggae de Cultura Profética tomará Costa 21 para presentar canciones de su séptimo álbum y repasar clásicos de su trayectoria. La agrupación puertorriqueña tiene programada su presentación para el 8 de octubre y las entradas se venden mediante Teleticket. Así, la primera semana del mes reunirá música romántica, reggae y una larga lista de canciones que ya forman parte de la memoria de sus seguidores.

La expectativa crecerá aún más con la llegada de BTS, que prepara dos presentaciones consecutivas en el Estadio San Marcos, previstas para el 8 y 9 de octubre. La presencia del grupo surcoreano coloca nuevamente a Lima en el circuito de grandes espectáculos internacionales y promete movilizar a miles de seguidores. A esta agenda se suma Grupo Frontera, que llegará con su Triste, pero bien cbrón Tour* para presentar sus principales éxitos en Costa 21. Las entradas para ambos espectáculos forman parte de la oferta de conciertos que tendrá la capital durante octubre. Entre sonidos latinos, pop internacional y propuestas de distintas generaciones, Lima se prepara para vivir un mes marcado por la música.

Hombres G: el concierto más esperado en Lima para fines de octubre. Eros Ramazzotti, en noviembre

La agenda musical de Lima seguirá sumando grandes nombres durante los últimos meses de 2026, con dos regresos que ya despiertan expectativa entre los fanáticos. Hombres G volverá al Perú para ofrecer dos conciertos consecutivos en el Estadio Nacional, programados para el 29 y 30 de octubre. La banda española llegará como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida, con la promesa de reencontrarse con el público que ha seguido su trayectoria durante décadas. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. El regreso del grupo apunta a convertirse en una de las citas más esperadas de octubre.

La temporada de conciertos continuará en noviembre con otra figura emblemática de la música italiana: Eros Ramazzotti. El cantante llegará a Lima el 24 de noviembre para presentar su Una historia importante World Tour en el Arena 1 de la Costa Verde. La presentación permitirá a sus seguidores volver a escuchar en vivo las canciones que marcaron varias etapas de su carrera. Las entradas ya pueden adquirirse mediante Joinnus y otras plataformas autorizadas. Con ambos artistas, Lima se prepara para cerrar el año con una cartelera internacional que combina nostalgia, grandes clásicos y nuevas experiencias sobre el escenario.

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