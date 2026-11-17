Un desvanecimiento puede ocurrir de manera repentina y generar preocupación entre quienes se encuentran alrededor. Aunque en determinadas circunstancias se trata de un episodio pasajero, no siempre debe considerarse inofensivo. Este fenómeno aparece cuando el cerebro experimenta una disminución temporal del flujo sanguíneo, situación que provoca una interrupción momentánea de la conciencia. En muchos casos, la persona vuelve en sí al cabo de poco tiempo, pero identificar qué originó el incidente resulta fundamental para descartar problemas que requieran atención especializada. La pérdida repentina del conocimiento puede estar relacionada con diferentes factores, desde situaciones sin mayores consecuencias hasta alteraciones importantes del funcionamiento cardíaco. Por esa razón, es necesario actuar con precaución y no minimizar lo sucedido, incluso cuando el afectado parece recuperarse rápidamente. Si los episodios se presentan en más de una oportunidad, resulta indispensable acudir a un profesional de salud para investigar su origen y determinar si existe alguna condición que necesite tratamiento.

¿Qué hacer si aparecen mareos o sensación de desvanecimiento?

Cuando una persona comienza a experimentar inestabilidad, debilidad o la impresión de que está a punto de perder el conocimiento, lo primero es evitar que continúe caminando o permanezca de pie. Lo recomendable es buscar una superficie segura para sentarse o acostarse, reduciendo así las posibilidades de sufrir una caída. Si opta por permanecer sentada, puede inclinar el tronco hacia delante y situar la cabeza entre las rodillas mientras espera que las molestias disminuyan.

Una vez que desaparezca la sensación de mareo, es importante recuperar la posición vertical de manera progresiva. Incorporarse bruscamente podría desencadenar nuevamente el malestar y ocasionar otro episodio. Por ello, conviene tomarse unos momentos antes de retomar las actividades habituales y prestar atención a cualquier señal que indique que el organismo todavía no se ha estabilizado, según Mayo Clinic.

¿Cómo auxiliar a alguien que perdió el conocimiento?

Si una persona se desploma, se recomienda colocarla cuidadosamente sobre su espalda, siempre que no existan indicios de lesiones que puedan agravarse con el movimiento. Cuando no se sospechan traumatismos y mantiene una respiración normal, se pueden elevar sus extremidades inferiores unos 30 centímetros por encima del nivel del corazón. También es conveniente retirar o aflojar elementos que ejerzan presión sobre el cuello, la cintura u otras zonas corporales, facilitando su comodidad mientras se recupera.

Durante este procedimiento, es fundamental evitar que el afectado intente levantarse inmediatamente después de reaccionar. Debe permanecer descansando hasta encontrarse estable, sin realizar movimientos repentinos. Si transcurre un minuto y continúa inconsciente, corresponde solicitar asistencia médica urgente mediante el número de emergencias disponible en la localidad, pues la falta de recuperación requiere una evaluación inmediata.

La respiración y el pulso: dos aspectos que deben comprobarse

Mientras se brinda ayuda, es necesario verificar si el individuo respira con normalidad y presenta signos de circulación. Esta comprobación permite identificar situaciones que van más allá de un desvanecimiento pasajero y que necesitan intervención inmediata. Si no respira, se debe contactar con los servicios de emergencia e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), siempre que se cuente con los conocimientos necesarios, siguiendo las indicaciones del operador telefónico.

Las compresiones torácicas deben mantenerse hasta que llegue el personal especializado o la víctima vuelva a respirar normalmente. No se debe abandonar la asistencia durante la espera, ya que actuar oportunamente puede resultar determinante. Si existen dudas sobre cómo proceder, el operador de emergencias puede orientar a quien se encuentre auxiliando al afectado.

¿Qué hacer si el desmayo provoca lesiones?

Una caída inesperada también puede ocasionar consecuencias físicas, como contusiones, hematomas, heridas abiertas o golpes de distinta consideración. En esas circunstancias, además de atender la pérdida de conciencia, se deben evaluar cuidadosamente los daños visibles y evitar movimientos innecesarios cuando exista sospecha de una lesión importante.

Si aparece una hemorragia, se recomienda ejercer presión directa sobre la zona afectada para intentar controlar la salida de sangre mientras se espera asistencia profesional. Asimismo, cualquier golpe producido durante el incidente merece atención, especialmente cuando compromete la cabeza o genera molestias persistentes. Aunque la persona recupere la conciencia, no debe descartarse una evaluación médica para determinar qué provocó el episodio y comprobar que no existan complicaciones.