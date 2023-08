Un nuevo destape televisivo y público a cargo de “Magaly TV La Firme” remece la farándula peruana a pocos días de haber iniciado el mes de agosto. Tras el caso protagonizado por el esposo de ‘Maju’ Mantilla, ahora Leysi Suárez es la figura pública que sufre las consecuencias de un ‘ampay’ donde las imágenes muestran a su pareja junto a otra mujer, y ha provocado una radical determinación por parte de la exvedette. Te contamos en qué consiste la decisión que tomó y cómo lo compartió públicamente.

¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ LEYSI SUÁREZ TRAS EL ‘AMPAY’ DE SU PAREJA EMITIDO EN “MAGALY TV LA FIRME”?

La noche del 8 de agosto, el programa que conduce Magaly Medina emitió el contenido expreso de un ‘ampay’ que vuelve a repercutir en la historia de amor de una conocida figura del ambiente artístico en Perú como lo es Leysi Suárez, actual locutora radial en La Karibeña.

Próxima a cumplir los 36 años de edad en setiembre, la participante de “El Gran Show” en 2011 y 2022 vive momentos delicados y dolorosos luego de presenciar los instantes en los cuales su convivencia que parecía plena, se desmoronó a raíz de la presunta infidelidad cometida por su pareja, Jaime La Torre.

Tras la emisión del ‘ampay’ en “Magaly TV La Firme”, Leysi Suárez utilizó las redes sociales que administra para dar a conocer su postura sobre lo ocurrido y sorprender con compartir una radical decisión a través de un comunicado.

“Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy”, indicó directa y profundamente la actriz cómica y ex Alma Bella, y a la vez dio por iniciado su texto, agradeciendo a los medios de prensa y seguidores por la preocupación dirigida hacia ella.

Asimismo, solicitó respeto por su única hija que nació fruto de la relación con Jaime La Torre, y familia, y además ha decidido hacerle frente a la delicada situación, comentando que cumplirá con cada una de las presentaciones ya pactadas con anterioridad y seguirá asistiendo al programa radial llamado “Ke Rikas Mañanas” que conduce en La Karibeña junto a Marco Antonio Ibarra desde el 19 de junio.

Para finalizar el comunicado, Leysi Suárez dejó claro que internamente y en privado tratará de resolver el problema que la aqueja tras el ‘ampay’ emitido en “Magaly TV La Firme”, no sin antes recalcar que “mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer así no me encuentre en un buen momento emocional”.

“Fácil no será pero mi trabajo continúa”, sentenció la bailarina de 35 años, quien pese a los 8 años de relación y convivencia, no llegó a contraer nupcias con Jaime La Torre, exfutbolista de Universitario de Deportes que debutó en el profesionalismo durante el 2005 y nació en la ciudad de Iquitos.

¿CÓMO REACCIONARON LAS AMIGAS DE LEYSI SUÁREZ AL COMUNICADO QUE LE PUSO FIN A 8 AÑOS DE RELACIÓN JUNTO A JAIME LA TORRE?

El comunicado publicado y compartido por Leysi Suárez provocó una serie de reacciones y comentarios realizados por reconocidas amistades que forman parte del espectáculo en Perú como Milena Zárate, Paola Ruiz, y Lucy Bacigalupo, entre otras mujeres, sobre todo, que le brindan su apoyo ante la tristeza producida por el ‘ampay’ de Jaime La Torre.

Por ejemplo, la ex de Edwin Sierra le expresó ánimo diciéndole que “con todo menos miedo, el tiempo lo cura todo”, mientras que Karla Tarazona se dirigió a ella mediante un “te abrazo desde aquí, sé que eres muy fuerte”.

Otra de las reconocidas amigas que tiene Leysi Suárez es sin duda Grasse Becerra, con quien tuvo entredichos en el pasado, pero hoy le dedica estas bonitas palabras:

“TÚ ERES UNA GRAN MADRE, HIJA Y MUJER”

Cabe resaltar, que también se pronunciaron ante este caso y el comunicado en sí, Natalia Otero, Jessy Kate, y Susan Pietro, para hacerle llegar aunque de manera virtual, comentarios con dosis de buena vibra, buenos deseos y mucha motivación para que supere esta aparente traición que se hizo público gracias a “Magaly TV La Firme”.

“MAGALY TV LA FIRME”: ¿DE QUÉ FORMA SE ENTERÓ LEYSI SUÁREZ DEL ‘AMPAY’ PROTAGONIZADO POR JAIME LA TORRE?

Las cámaras y uno de los reporteros del programa de espectáculos que conduce Magaly Medina, fueron los encargados de mostrarle a Leysi Suaréz las imágenes de las grabaciones hechas en el seguimiento a Jaime La Torre.

Visiblemente contrariada y desconcertada, la locutora de “Ke Rikas Mañanas” que iba vestida de azul, se enteró del ‘ampay’ mientras salía de la oficina de La Karibeña ubicada en Chorrillos, ya que segundos antes de ir visualizando el video había confirmado que seguía en una relación sentimental con el padre de su hija.

El exfutbolista peruano que estaba comprometido con Leysi Suárez desde hace 8 años, terminó siendo captado por “Magaly TV La Firme” cuando ingresa a un edificio junto a otra mujer con quien comparte todo el día y pasa la noche entera en el citado lugar en compañía además de la menor que tienen en común.