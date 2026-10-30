Por Redacción EC

Cada 1 de noviembre, numerosos peruanos acuden a los cementerios y recintos religiosos para recordar y rendir tributo a sus familiares y amigos que fallecieron, en el marco del Día de Todos los Santos. Esta fecha representa una ocasión especial para expresar cariño, mantener vivos los recuerdos y honrar la memoria de quienes dejaron una huella en sus vidas. Sin embargo, más allá de las visitas a los camposantos y las distintas muestras de afecto, no todos conocen por qué esta celebración tiene lugar precisamente el primer día de noviembre. Detrás de esta conmemoración existe una historia vinculada con las tradiciones religiosas y las costumbres que se han transmitido de generación en generación. A lo largo del tiempo, la fecha también ha adquirido distintas expresiones culturales en diversas regiones del Perú, donde las familias mantienen rituales particulares para recordar a sus difuntos. Desde las ofrendas hasta las reuniones familiares, cada práctica refleja una manera especial de preservar el vínculo con aquellos que ya partieron. En las siguientes líneas, repasamos el origen de esta festividad, su significado y los motivos por los que se conmemora cada año.

Merlín IA

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