¿Qué denuncia hizo Christian Cueva en la Dirincri en medio de todas las declaraciones de Pamela López?

En medio de las supuestas infidelidades con personajes de la farándula peruana, como Melissa Klug, Shirley Arica y Pamela Franco, además de agresiones físicas y psicológicas, Christian Cueva busca defenderse ante todas estas acusaciones. Por ello, Magaly Medina dio a conocer que el futbolista y Pamela López llegaron hasta la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú por diversas razones que te lo contamos en la siguiente nota.

Esta es la denuncia que hizo Christian Cueva en la Dirincri

En la edición del 21 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, la popular ‘Urraca’ reveló que Pamela López y Christian Cueva llegaron hasta las instalaciones de la Dirincri por diferentes razones cada uno. Con respecto a López, estuvo ampliando una investigación debido a los chantajes y extorsiones que viene recibiendo en los últimos días tras imponer una denuncia por violencia familiar contra su aún esposo.

“Se encuentra ahí en el mismo edificio donde también en estos momentos está Pamela López, porque está ampliado la investigación por chantaje y extorsión que le están haciendo delincuentes, como nos lo han hecho a nosotros también. Ella está ampliando esa investigación con incluso información que los mismos delincuentes le han enviado”, dijo al inicio.

En la edición del 21 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, la popular ‘Urraca’ reveló que Pamela López y Christian Cueva llegaron hasta las instalaciones de la Dirincri por diferentes razones cada uno.

Por su parte, el exjugador de Cienciano estaba en la misma sede policial presentando una denuncia por suplantación de identidad, por lo que Magaly Medina puso en duda esta demanda insinuando que ‘Cuevita’ buscaría evitarse problemas o enemistad con su aún amigo Jefferson Farfán y la infidelidad que habría tenido con Melissa Klug, según Pamela López.

“¿Qué oportuna manera de librarse así? Ellos han llegado hasta aquí denunciando suplantación de identidad, en el caso de Christian Cueva, y chantaje y extorsión por delincuentes, en el caso de Pamela López, porque habría estado recibiendo videos amenazadores y con armas. Ambos han venido cada uno por su cuenta, uno ha estado en el piso 9 y otro en el piso 10 haciendo estas denuncias”, comentó la pelirroja.

¿Qué denuncia hizo Christian Cueva en la Dirincri en medio de todas las declaraciones de Pamela López?

En cuanto a las amenazas que viene recibiendo al celular uno de sus reporteros, Magaly Medina no dudo en opinar al respecto y mencionar que su trabajadora todavía sigue siendo intimidada con mensajes intimidantes desde un penal del país. La figura de ATV indicó que ‘Aladino’ estaría detrás de todo ya que las advertencias por parte de estos criminales vinieron antes de que se difundiera el ampay entre él y la cumbiambera.

“Los periodistas somos los que tenemos que cuidarnos de Christian Cueva. Mi reportera sigue siendo amenazada. El día de hoy ha recibido amenazas desde un penal, diciendo que le han encargado a esos sicarios, ponerle una bomba. Han seguido insistiendo, torturándola el día de hoy con las amenazas y nosotros sabemos que esas amenazas vienen del entorno directo de Christian Cueva”, dijo en su programa “Magaly TV La Firme”.

¿Qué denuncia hizo Christian Cueva en la Dirincri en medio de todas las declaraciones de Pamela López?

Es importante mencionar que, el pasado lunes 19 de agosto, Pamela López brindó una entrevista a ‘América Hoy’ para revelar que ha decidido denunciar a Christian Cueva por violencia familiar. La aún esposa del deportista indicó que durante este año fue víctima de dos violentos episodios, por lo que mostró al público imágenes captadas por una cámara de seguridad donde sale siendo agredida por el volante nacional.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años. He sido manipulada. Yo sigo hasta las últimas con mi denuncia”, dijo López, quien se encontraba acompañada de su abogada Rosario Sasieta.