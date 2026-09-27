Después de que las flores amarillas se convirtieran en uno de los regalos más populares del 21 de septiembre, una nueva tendencia vuelve a llamar la atención en redes sociales durante los últimos días del mes. Se trata de los ramos elaborados con carritos Hot Wheels, una alternativa que ha ganado popularidad como detalle para parejas, amigos y familiares. La costumbre nació en internet y poco a poco comenzó a relacionarse con una fecha específica, aunque no forma parte de ninguna celebración oficial. En TikTok e Instagram, los videos de estos curiosos regalos han multiplicado su alcance y han convertido a los pequeños autos de colección en protagonistas de una nueva tradición digital. Descubre cuándo se regalan, cómo surgió esta costumbre y qué significado tiene para quienes deciden sorprender con un ramo de Hot Wheels.

¿QUÉ DÍA DE SETIEMBRE SE REGALAN HOT WHEELS A LOS HOMBRES?

La fecha asociada con esta tendencia es el 30 de septiembre, día en que muchas personas optan por entregar carritos Hot Wheels como un obsequio especial. En 2026, esta fecha caerá miércoles. La celebración no debe confundirse con el Día del Novio, que se conmemora en octubre, ya que se trata de una iniciativa surgida principalmente en redes sociales. Tampoco existe una disposición oficial que establezca el 30 de septiembre como una fecha internacional dedicada a regalar estos juguetes.

(Foto: Unique Regalos)

¿POR QUÉ SE EMPEZARON A REGALAR RAMOS DE HOT WHEELS?

La costumbre tomó fuerza después de que las flores amarillas se popularizaran como una forma de demostrar cariño durante el inicio de la primavera, una tendencia impulsada por redes sociales que se relaciona con el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Frente a esa moda, comenzaron a difundirse propuestas para entregar un regalo diferente a los hombres. Los carritos Hot Wheels aparecieron entonces como una alternativa divertida y vinculada con los recuerdos de infancia, según informa Milenio.

¿CUÁL ES EL VERDADERO ORIGEN DE ESTA TENDENCIA VIRAL?

Aunque existen distintas versiones sobre su comienzo, la información disponible señala que la idea empezó a circular en plataformas digitales alrededor de 2022 y 2023. Creadores de contenido compartieron propuestas de regalos elaborados con juguetes, entre ellas los populares autos en miniatura. Con el tiempo, las publicaciones fueron replicadas por usuarios de distintos lugares y el concepto de armar ramos con Hot Wheels ganó mayor visibilidad. Así, una práctica nacida en internet terminó convirtiéndose en una fecha reconocida de manera informal por sus seguidores.

(Fuente: Pinterest)

¿ES OBLIGATORIO REGALAR UN RAMO DE HOT WHEELS?

No. Aunque los ramos son la presentación más conocida, la tendencia permite utilizar diferentes formatos. Los carritos pueden colocarse dentro de una caja, una canasta, junto con una carta o como parte de una sorpresa personalizada. Incluso es posible reemplazarlos por otro juguete que tenga un significado especial para la persona que recibirá el obsequio. La idea principal es utilizar un detalle creativo que conecte con sus gustos y recuerdos. Por ello, más que cumplir una regla, esta tendencia busca expresar cariño de una manera original, divertida y personal.

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