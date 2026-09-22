A comienzos del siglo XX, Carl Gustav Jung abrió un camino propio dentro de la psicología y fundó la corriente conocida como psicología analítica. El psiquiatra y psicólogo suizo colaboró inicialmente con Sigmund Freud, pero las diferencias teóricas terminaron separando a ambos pensadores. Jung dirigió entonces su atención hacia los sueños, los símbolos y las profundidades de la mente humana. En ese recorrido desarrolló conceptos como el inconsciente colectivo y los arquetipos. Su obra buscó comprender aquello que permanece detrás de lo que una persona muestra al mundo.

Entre sus ideas también destacan la sombra, la persona y el proceso de individuación, entendido como un camino hacia una personalidad más integrada. Para Jung, reconocer los aspectos ocultos de uno mismo podía ayudar a comprender emociones, decisiones y relaciones. Sus planteamientos trascendieron las fronteras de la psicología y llegaron a la literatura, el arte y el estudio de la personalidad. Sin embargo, algunas de sus propuestas no forman parte de la psicología científica contemporánea con el mismo respaldo empírico que otras teorías. Aun así, su legado continúa despertando interés en el estudio de la vida interior.

Esta es la explicación de la frase de Carl Jung desde la psicología profunda para toda la humanidad

Hay frases que, aunque circulan atribuidas a grandes pensadores, encuentran su fuerza en las preguntas que despiertan. La expresión “No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse”, atribuida popularmente a Carl Jung, invita a reflexionar sobre el apego y la capacidad de aceptar una despedida. No se trata de abandonar una relación ante el primer conflicto, sino de reconocer que nadie puede ser obligado a permanecer. Aferrarse a quien desea marcharse puede convertir el vínculo en una fuente de frustración y desgaste. A veces, soltar también significa respetar una decisión que no podemos controlar.

La idea puede vincularse con la individuación planteada por Jung, entendida como un proceso de reconocimiento e integración de distintos aspectos de uno mismo. Aferrarse por miedo a la soledad puede llevarnos a dejar de lado nuestras propias necesidades en busca de aprobación o compañía. Soltar, en cambio, no significa dejar de querer ni borrar lo vivido. Significa comprender que un vínculo necesita reciprocidad para sostenerse. Cuando se abre espacio emocional, también puede aparecer la posibilidad de construir relaciones basadas en respeto, interés y voluntad mutua.

Según Carl Jung una relación necesita reciprocidad y voluntad de ambos para mantenerse viva

Hay esfuerzos que nacen casi sin que los advirtamos, impulsados por el deseo de conservar aquello que alguna vez fue importante. Sin embargo, existe una verdad difícil de aceptar: no siempre está en nuestras manos salvar una relación. Cuando alguien decide tomar distancia y no ofrece demasiadas explicaciones, insistir rara vez cambia el rumbo que ha elegido. Podemos buscar respuestas, prolongar conversaciones o intentar reconstruir lo perdido. Pero hay decisiones que pertenecen únicamente a quien las toma.

Una relación necesita de dos personas dispuestas a encontrarse y permanecer por voluntad propia. Cuando solo una intenta mantener el vínculo, lo que queda puede convertirse en una sucesión de espera, insistencia y esperanza. Forzar la cercanía puede mantener el contacto durante algún tiempo, pero no garantiza recuperar aquello que existía antes. El afecto necesita reciprocidad para sostenerse. Y cuando esta desaparece, aceptar la distancia puede ser el primer paso para dejar de luchar contra una decisión ajena.

Jung lo explica como el fenómeno de la proyección que se vuelve problema al no adaptarnos a la realidad

Jung abordó esta dificultad a través del concepto de proyección, un fenómeno mediante el cual atribuimos a otras personas contenidos que pertenecen a nuestro propio mundo interior. Deseos, necesidades, expectativas e ideales pueden terminar proyectándose sobre alguien hasta construir una imagen que no siempre coincide con la realidad. Este mecanismo forma parte de la experiencia humana y no necesariamente resulta negativo. Sin embargo, puede convertirse en un obstáculo cuando nos impide observar con claridad lo que ocurre. Entonces, dejamos de relacionarnos con la persona real y comenzamos a hacerlo con la imagen que hemos construido.

El problema aparece cuando las acciones de alguien muestran que ya no desea continuar a nuestro lado, pero nosotros seguimos aferrados a la versión que conservamos de esa relación. La mirada queda atrapada en los recuerdos, las promesas o aquello que imaginamos que el vínculo podría llegar a ser. Mientras tanto, la realidad avanza en otra dirección y el vínculo deja de responder a nuestras expectativas. Aceptar esa diferencia puede resultar doloroso, pero también permite recuperar una mirada más objetiva. A veces, soltar significa dejar de amar una posibilidad para comenzar a reconocer lo que realmente existe.

¿Soltar para recuperar? A veces es mejor retirar parte de la energía psíquica que hemos depositado excesivamente

Desde una mirada inspirada en Carl Jung, soltar no debería convertirse en una estrategia para provocar el regreso de alguien. La verdadera intención sería abandonar el intento de controlar las decisiones de otra persona y recuperar el propio equilibrio. Cuando el apego comienza a disminuir, también puede aparecer una mirada más clara sobre aquello que necesitamos. La distancia permite observar qué lugar ocupa realmente una relación en nuestra vida. Y, en ese proceso, la autonomía emocional vuelve a ocupar el centro.

Esta idea puede relacionarse con el proceso de individuación planteado por Jung, entendido como un camino de integración y reconocimiento de uno mismo. Parte de la energía que antes estaba concentrada excesivamente en otra persona puede dirigirse nuevamente hacia la propia vida. Recuperarse significa entonces reconstruir la autoestima, recuperar la tranquilidad y retomar proyectos y decisiones personales. Si algún día el otro decide regresar, el vínculo podría ser observado desde una posición diferente. Ya no desde la dependencia, sino desde la libertad y la reciprocidad.

Según la psicología: ¿Qué hacer, a nivel práctico, para soltar una relación a la que nos hemos enganchado?

1. Toma distancia del vínculo.

Reducir el contacto también implica poner límites a las redes sociales. Revisar sus fotografías, publicaciones o perfil puede alimentar nuevamente la expectativa y mantener nuestra atención atrapada en esa persona. Soltar requiere cortar, al menos temporalmente, aquellos estímulos que mantienen vivo el vínculo. No se trata de castigar ni de generar una reacción en el otro. Se trata de recuperar espacio mental y emocional para uno mismo.

2. Deja de buscar señales.

Intentar encontrar respuestas en mensajes ambiguos, publicaciones o pequeños gestos puede mantener abierta una puerta que quizá ya se cerró. Para avanzar, conviene observar los hechos presentes y no las posibilidades que imaginamos. Las acciones suelen expresar con mayor claridad lo que una persona quiere o no quiere. Aferrarse a interpretaciones puede prolongar innecesariamente la espera. Aceptar lo que muestran los hechos permite comenzar a mirar hacia adelante.

3. Descubre quién eres sin esa relación.

Una separación también puede sacudir la manera en que una persona se percibe a sí misma. Durante una relación compartimos hábitos, amistades, proyectos e incluso incorporamos algunas características del otro a nuestra identidad. Cuando el vínculo termina, aparece la oportunidad de preguntarnos quiénes somos más allá de esa historia. Recuperar antiguas costumbres y explorar nuevos intereses puede ayudar en ese proceso. Volver a conocerse también forma parte de reconstruirse.

4. Permítete atravesar el duelo.

El dolor de una ruptura no desaparece por intentar ignorarlo, pero tampoco necesita ocupar cada instante de nuestra vida. Es importante reconocer la tristeza, hablar de lo ocurrido y permitir que las emociones encuentren un espacio. Sin embargo, ese proceso necesita límites para no convertirse en el centro permanente de nuestros días. Escribir, llorar o conversar puede ayudar a procesar lo vivido. Después, poco a poco, también es necesario regresar a las actividades cotidianas.

5. Vuelve a quienes permanecen.

Después de una ruptura, el aislamiento puede hacernos creer que hemos perdido nuestro único lugar de apoyo. Sin embargo, alrededor todavía existen personas capaces de acompañarnos durante ese proceso. Recuperar el contacto con amigos, familiares y otros seres queridos permite recordar que nuestra vida no se reduce a una sola relación. Compartir tiempo y experiencias también ayuda a recuperar la sensación de pertenencia. A veces, volver a mirar a quienes permanecieron revela que nunca estuvimos realmente solos.

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