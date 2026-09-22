Por Christian Gambini

A comienzos del siglo XX, Carl Gustav Jung abrió un camino propio dentro de la psicología y fundó la corriente conocida como psicología analítica. El psiquiatra y psicólogo suizo colaboró inicialmente con Sigmund Freud, pero las diferencias teóricas terminaron separando a ambos pensadores. Jung dirigió entonces su atención hacia los sueños, los símbolos y las profundidades de la mente humana. En ese recorrido desarrolló conceptos como el inconsciente colectivo y los arquetipos. Su obra buscó comprender aquello que permanece detrás de lo que una persona muestra al mundo.