Conservar dibujos, fotografías escolares y pequeños recuerdos de la niñez es una práctica habitual en numerosos hogares. Aunque a simple vista puedan parecer objetos sin mayor relevancia, muchas familias deciden preservarlos durante largos periodos. Con los años, estos elementos suelen transformarse en testimonios de etapas significativas de la vida. Asimismo, el apego a este tipo de pertenencias ha sido objeto de estudio por parte de la psicología durante décadas. Imágenes familiares, juguetes, cartas, cuadernos y otros artículos de la infancia figuran entre los bienes más apreciados dentro de un hogar. Esto se debe a que, más allá de su valor material, tienen la capacidad de evocar recuerdos, emociones y situaciones del pasado que permanecían guardadas en la memoria. Los especialistas tienen una explicación para este tipo de personas.

Los psicólogos señalan que existe un vínculo emocional que permanece con los años y que se manifiesta cuando lo ven

Los especialistas señalan que estos objetos desempeñan un papel importante en el plano emocional. Al reencontrarse con ellos, las personas pueden revivir sentimientos agradables, fortalecer sus lazos afectivos y recuperar recuerdos que parecían desvanecidos con el tiempo. Así, un dibujo infantil o una tarjeta escrita a mano pueden convertirse en poderosos desencadenantes de experiencias profundamente significativas. Esta relación entre las personas y sus pertenencias fue analizada en 1981 por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi y el sociólogo Eugene Rochberg-Halton, ambos vinculados a la University of Chicago. Tras estudiar a decenas de familias de esa ciudad, concluyeron que los objetos más valorados dentro de los hogares no eran necesariamente los de mayor precio o los más modernos sino los que estaban estrechamente relacionados con recuerdos personales y vínculos afectivos. Entre ellos destacaban fotografías familiares, juguetes antiguos, regalos elaborados de forma artesanal, muebles heredados y creaciones realizadas por los niños, elementos que con frecuencia eran descritos como verdaderamente irremplazables.

¿De qué otra manera ayuda dichos objetos que forman parte de nuestros recuerdos y nos quedamos observando?

La investigación también determinó que muchas personas desarrollan parte de su identidad personal a partir de determinados objetos que conservan a lo largo de los años. Estas pertenencias funcionan como referencias tangibles de experiencias significativas y contribuyen a preservar la continuidad de la historia individual, al mantener presentes episodios que marcaron distintas etapas de la vida. Desde la psicología se sostiene, además, que estos recuerdos materiales desempeñan un papel relevante en los procesos de memoria. Asimismo, lejos de permanecer inalterables, los recuerdos suelen reconstruirse constantemente mediante estímulos, emociones y asociaciones. Es por ello, elementos aparentemente sencillos, como un dibujo realizado durante la infancia, pueden evocar con sorprendente precisión detalles del pasado, desde el aroma de un ambiente y conversaciones familiares hasta celebraciones o rutinas cotidianas que parecían haber quedado en el olvido.

Conoce el valor psicológico de la nostalgia con la conexión de las experiencias cuando se guarda algunas cosas viejas

Otro aspecto que analizan los especialistas es el valor psicológico de la nostalgia que, durante muchos años, este sentimiento fue asociado con la tristeza o la dificultad para aceptar el presente. Sin embargo, trabajos más recientes, como un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology, demostraron que la nostalgia puede tener efectos positivos sobre el bienestar emocional y la salud mental. Uno de los equipos de investigación dedicados a estudiar este fenómeno resumió la idea con una frase contundente: “La nostalgia es un recurso psicológico, no una desventaja”. Desde esta mirada, abrir una caja de recuerdos infantiles no implica quedarse atrapado en el pasado, sino conectar con experiencias que generan seguridad y sensación de pertenencia. Es hallar pruebas concretas de atención, cuidado y afecto. Los dibujos infantiles, los viejos boletines y muchas pequeñas creaciones guardadas durante años terminan transformándose en testimonios de una etapa irrepetible. En conclusión, para la psicología, conservar estos recuerdos no es acumular cosas viejas, sino guardar fragmentos de momentos importantes de la vida familiar.

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