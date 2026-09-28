A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen escuchar los mismos programas de radio y en el mismo horario desde hace décadas, lo que muchos podrían interpretar como una muestra de fidelidad o gusto. Sin embargo, destacados especialistas revelaron un interesante mecanismo psicológico que ha despertado la curiosidad de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS ESCUCHAN LOS MISMOS PROGRAMAS DE RADIO DE HACE 30 AÑOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

A través de una investigación publicada en Australasian Journal on Ageing, donde se entrevistó a 21 personas australianas, de entre 64 y 82 años, que escuchaban radio frecuentemente, concluyó que muchos oyentes pueden desarrollar vínculos afectivos con sus locutores favoritos, considerados como amigos cercanos dentro de casa. De hecho, de acuerdo el estudio, la cercanía con los presentadores se fortalece a partir de factores como su profesionalidad, sentido del humor, calidez y credibilidad, lo que puede generar en los oyentes la sensación de conocerlos personalmente.

De esta manera, la sensación de cercanía con los conductores podría explicar la fidelidad de algunos oyentes a una misma emisora durante décadas. Inclusive, los psicólogos denominan este vínculo como “relación parasocial”, una conexión unidireccional que se fortalece porque la radio acompaña las actividades cotidianas y genera una sensación de compañía todos los días, conforme comparte la plataforma OkDiario.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE PIDEN DISCULPAS EN TODO MOMENTO?

De acuerdo con las psicólogas Karina Schumann, Emily Ritchie y Amanda Forest, de la Universidad de Pittsburgh, disculparse constantemente puede estar relacionado con la inseguridad y el temor al rechazo. Inclusive, algunos estudios sugieren que estas personas pueden ser percibidas como más cálidas, pero también como menos competentes y con una menor sensación de control personal. Asimismo, en otra investigación, se encontró que las personas con baja autoestima tienden a interpretar más situaciones como ofensas, lo que podría llevarlas a pedir perdón con mayor frecuencia en sus vidas.

Sin embargo, los expertos indicaron que no toda disculpa refleja esta percepción negativa. Es decir, distinguen entre pedir perdón por un error real y hacerlo por hábito. Por ello, recomiendan reemplazar las disculpas automáticas por expresiones que reconozcan la situación sin asumir culpas innecesarias como: “Gracias por esperar”, “Gracias por escucharme” y “Entiendo que esto te haya podido molestar”, conforme comparte la plataforma OkDiario.