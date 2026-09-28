Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen escuchar los mismos programas de radio y en el mismo horario desde hace décadas, lo que muchos podrían interpretar como una muestra de fidelidad o gusto. Sin embargo, destacados especialistas revelaron un interesante mecanismo psicológico que ha despertado la curiosidad de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.