El color de la piel del pollo suele generar dudas entre los consumidores, ya que muchas personas creen que un tono amarillo es sinónimo de mayor calidad o mejor valor nutricional. Sin embargo, especialistas del sector avícola explican que esta característica está relacionada principalmente con la alimentación que recibe el ave durante su crianza y no con una diferencia significativa en sus propiedades. Aunque existen cambios en el sabor, la textura y algunas preferencias del mercado, ambos tipos de pollo pueden formar parte de una alimentación equilibrada. A continuación, te contamos cuáles son las diferencias reales entre el pollo de piel amarilla y el de piel blanca, qué influye en su color y por qué los expertos aseguran que el tono de la piel no determina su calidad.

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE EL POLLO DE PIEL AMARILLA Y EL DE PIEL BLANCA?

Los expertos coinciden en que la principal diferencia entre ambos tipos de pollo está en la alimentación que reciben durante su crecimiento. El pollo de piel amarilla incorpora pigmentos naturales presentes en ingredientes como el maíz o la alfalfa, mientras que el de piel blanca suele alimentarse con cereales que contienen una menor cantidad de estos compuestos.

Además del color, también pueden apreciarse diferencias en las características de la carne. El pollo amarillo suele ofrecer una textura más consistente y un sabor ligeramente más marcado. En cambio, el pollo blanco es reconocido por ser más tierno y tener un gusto más suave. Aun así, ambos mantienen un aporte nutricional muy parecido y cumplen con los mismos estándares de calidad.

Pollos con piel amarilla. | Foto: Pexels

¿POR QUÉ ALGUNOS POLLOS TIENEN LA PIEL AMARILLA?

El tono amarillo aparece por la presencia de carotenoides en la alimentación de las aves. Estos compuestos naturales se encuentran en distintos ingredientes utilizados para elaborar los alimentos destinados a los pollos y se almacenan en la grasa y la piel conforme avanza su crecimiento.

La intensidad del color dependerá de la cantidad de estos pigmentos consumidos. Según explica la Federación Avícola Catalana, “los pollos de crecimiento lento que encontramos en el mercado, tanto los camperos como otros tipos, suelen ser de color amarillo debido a las preferencias de los consumidores, quienes asociamos este color con una mayor rusticidad y con la cría al aire libre”.

¿EL COLOR DE LA PIEL CAMBIA EL VALOR NUTRICIONAL DEL POLLO?

La respuesta es no. Los especialistas señalan que el color externo no modifica el contenido de proteínas, vitaminas ni minerales de la carne. Tanto el pollo de piel amarilla como el de piel blanca ofrecen prácticamente el mismo aporte nutricional.

Las diferencias se concentran principalmente en aspectos sensoriales, como el sabor y la firmeza de la carne, por lo que elegir uno u otro dependerá de los gustos de cada consumidor y no de beneficios nutricionales adicionales, según informa Ok Diario.

Pollo con piel blanca. | Foto: Magnific

¿QUÉ TIPOS DE CRIANZA EXISTEN PARA LOS POLLOS?

Los sistemas de producción también influyen en algunas características del ave. La crianza intensiva es la más común y se realiza en instalaciones cerradas diseñadas para favorecer un crecimiento rápido. También existe la crianza extensiva, que reduce la densidad de animales y permite un desarrollo más lento.

Por otro lado, están los pollos de corral, los camperos y los ecológicos, que cuentan con acceso al exterior o deben cumplir requisitos específicos relacionados con la alimentación, el espacio y las condiciones de manejo. Cada sistema posee normas propias, aunque ninguno determina por sí solo el valor nutricional de la carne.