¿Qué dijeron en redes sobre posible relación entre Belén Estevez y Javier Masias de “El Gran Chef Famosos”

Hace unos días, un nuevo video se ha hecho viral mediante TikTok. En esta oportunidad, la protagonista fue Belén Estévez, quien dejó soprendido a a más de un seguidor al mostrarse más cariñosa de la cuenta con el jurado de “El Gran Chef Famosos”, Javier Masías.

¿QUÉ DICEN LAS REDES SOCIALES DE UNA POSIBLE RELACIÓN ENTRE BELEN ESTEVEZ Y JAVIER MASÍAS?

De acuerdo con las imágenes compartidas en TikTok, Belén Estévez bailó bailando el tema “Tú eres mi fantasy” de Tini Stoessel y Beéle. En seguida, apareció Javier Masías en escena, la abrazó y recibió un tierno beso.

De esta manera, los cibernautas no dudaron en escribir muchos mensajes al respecto. “Harían una linda pareja”, “¿Novios?”, “Hay química”, “Huele a amor”, “Aquí está pasando algo”, “Belén sacó el romántico de Javier Masías”, “Yo creo que ahí se está cocinando algo”, “Me muero”, se lee en los comentarios. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 10 mil reproducciones y diversas reacciones por parte de los seguidores del programa.

¿QUÉ DIJO BELÉN ESTEVEZ A QUIENES LE DICEN “FINGIDA” EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Belén Estévez decidió pronunicarse luego de ser criticada por ser ‘sobreactuada’ en el reality. La argentina aseguró que muestra su personalidad tal como es en ‘El gran chef: Famosos’. “Quiero pedirle disculpas a la gente por mis gritos (en el programa). Me dicen que soy sobreactuada, pero no. Soy así, no estoy fingiendo nada, siempre me verán en televisión como soy a puertas cerradas en casa”, dijo la rubia.

BELÉN ESTEVEZ FUE ELIMINADA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”

El último viernes, Belén Estévez fue eliminada del programa conducido por José Peláez. En medio de su salida, la experta en baile y aficionada a la cocina, mencionó que seguirá estudiando cada día más sobre la comida peruana y el mundo de la cocina. De tal manera que tomó la decisión sobre su futura carrera profesional.

“Gracias por todo lo que me enseñaron, la paciencia y el amor que tienen por la cocina. Me han transmitido ese amor. He tomado la decisión de estudiar Gastronomía. Cuando dicen que el programa cambia vida, de verdad lo hace”, dijo la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’, quien tomará la responsabilidad de tomar dicha carrera.

¿DÓNDE VER EL PROGRAMA “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Aquellos fanáticos del programa, ahora podrán ver todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos mediante el canal de Youtube de Latina Televisión. Además, lo podrán ver a través del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.