¿Qué dijeron los hinchas argentinos tras saber que deberán “madrugar” para ver Perú vs Argentina por las Eliminatorias?

A solo pocas semanas para el partido Perú vs Argentina por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Conmebol reveló el horario para este duelo. No obstante, los hinchas y prensa argentina no lo tomaron de buena manera ya que el enfrentamiento entre ambas selecciones terminará en la madrugada para los visitantes.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS Y PRENSA TRAS CONFIRMARSE EL HORARIO DE PERÚ VS ARGENTINA?

Los medios de comunicación e hinchas de la selección argentina hicieron mostrar su incomodidad con la designación del horario para enfrentar a Perú, ya que el duelo se disputa el martes y terminará el miércoles por la madrugada, día hábil en la cual los ciudadanos tienen que ir a trabajar o estudiar.

En el caso del popular medio Olé, publicó una nota con el siguiente titular: “Selección: en la visita a Perú va a terminar de jugar a la madrugada”. Asimismo, los hinchas del campeón del Mundo no tardaron en sumarse a las críticas, mencionando que es injusto que a la ‘Blanquirroja’ se le permita programar un cotejo en este horario.

“Por qué le permiten a Perú poner esos horarios tan ridículos” o “Para organizar son retardados en todos los niveles” escribieron algunos usuarios en la red social X (antes conocido como Twitter). Por otro lado, hay algunos aficionados que tomaron con mucho humor esta noticia, indicando que estaban dispuestos a quedarse hasta tarde por ver al equipo de Lionel Scaloni.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS ARGENTINA?

La Selección Peruana se enfrentará una vez más a la campeona del mundo, Argentina por la jornada 4 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 el próximo martes 17 de octubre a partir de las 21:00 horas hora peruana) en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima. Antes del partido contra la ‘Albiceleste’, Perú visitará a Chile en Santiago el 12 de octubre desde las 19:00 horas (hora local).

¿QUIÉNES SERÁN LOS ÁRBITROS DEL PERÚ VS ARGENTINA?

La Conmebol dio a conocer que para recibir al combinado argentino en Lima la CSF dejó la responsabilidad de impartir justicia al árbitro venezolano, Jesús Valenzuela. El llanero contará con el apoyo de Jorge Urrego y Tulio Moreno. Por su lado, en el VAR será manejado por el colombiano Nicolás Gallo.

Además, el colombiano Wilmar Roldán será el designado como juez principal para dirigir el duelo de Perú en el Estadio Monumental de Santiago de Chile ante la ‘Roja’ por la fecha 3 de las Eliminatoria 2026.