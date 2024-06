Este jueves 20 de junio ya inicia la Copa América 2024 y la selección peruana no tendrá que esperar mucho para tener su primer enfrentamiento como parte de la fase de grupos, pues este viernes 21 se juega el clásico del Pacífico contra Chile. Sin embargo, los hinchas de la ‘blanquirroja’ no se muestran muy entusiastas en cuanto a este duelo debido al reciente desempeño del equipo. Es así que los comentaristas deportivos Pedro García y José Chávarri comparten sus opiniones previas al encuentro.

¿Qué dijeron Pedro García y José Chávarri sobre la selección peruana?

Durante una de las más recientes transmisiones del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes, Pedro García y José Chávarri se dieron un momento para compartir sus opiniones sobre el estado de la selección peruana a poco de su primero partido contra Chile por la Copa América 2024. Sus comentarios no fueron nada positivos y predicen un futuro sombrío para Perú.

“Nosotros en general, el hincha también, le está pidiendo a estos jugadores algo que ellos ya no pueden hacer. Lo digo desde el respeto que siento por ellos y la admiración por toda la carrera que han tenido, pero a ellos no le podemos pedir que hagan lo mismo que hacían hace 8 o 9 años. Eso es imposible, ya no pueden. No me cabe ninguna duda, dejan todo lo que tienen y hacen lo mejor que pueden, pero en ningún caso será ni de cerca lo que hicieron, en ese entonces. Eso es un hecho, es la ley de la vida”, dijo Chávarri.

Su compañero García no se quedó atrás y también señaló: “Y como si fuera, añadiéndolo a eso, hay un poco esa sensación de que se avecina la copa y convengamos que estamos menos ilusionados que normalmente”.

¿Qué dijo la prensa chilena sobre la convocatoria de Christian Cueva?

El actual entrenador de la selección peruana presentó su lista de convocados para la Copa América 2024 y grande fue la sorpresa de los hinchas peruanos al ver que Christian Cueva se encontraba en ella. La noticia fue tan sorprendente que llegó incluso hasta el primer país rival de Perú en el torneo de la región: Chile. Es así que diversos medios deportivos chilenos no dudaron en referirse al anuncio.

Por ejemplo, desde Mercurio, uno de los más influyentes del país, destacaron el oportuno llamado de algunos jugadores peruanos, pero no pudieron evitar mencionar con desconcierto la convocatoria del controvertido ‘Aladino’.

“Jorge Fossati entregó la nómina de Perú para enfrentar la Copa América 2024. Allí destacan varios ‘históricos’ como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, André Carrillo, Edison Flores o Luis Advíncula. Y también llama la atención la inclusión del volante Christian Cueva, que no tiene club y viene de una larga ausencia por lesión”, escribieron.

Asimismo, RedGol fue otro de los medios que se refirió al tema, incluso con un tono sarcástico y de crítica, señalando que Fossati podría estar boicoteando a la selección peruana convocando a un jugador que se viene recuperando de una lesión.

“Polémica nómina de Perú: convocan a jugador sin club y medio cojo... Tras un decepcionante regreso a Alianza Lima en 2023, donde incluso se llegó a ausentar de los entrenamientos íntimos, el peruano no consiguió tener equipo para esta temporada. Pese a ello, irá a Estados Unidos”, dijeron. “Fueron los hinchas los que principalmente le pusieron el dedito para abajo a la elección del técnico” y cerraron así: ‘Don Jorge Fossati, ¿usted es chileno?’”.