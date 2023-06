Luego de las polémicas imágenes que vienen circulando en las redes sociales de la falta que recibió el peruano Alex Valera por parte de Marlon Torres de Santa Fe, el deportista peruano rompió su silencio y se refirió acerca del tocamiento indebido del que fue víctima en pleno partido de fútbol. ¿Qué es lo que dijo el jugador merengue? En esta nota te contaremos lo que manifestó.

LA OFENSIVA FALTA QUE RECIBIÓ ALEX VALERA DE MARLON TORRES

Luego de la polémica falta que sufrió el deportista Alex Valera por parte de Marlon Torres, el futbolista peruano no tuvo reparo en comentar y cuestionar la decisión del árbitro frente a la deplorable acción que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver como Marlon Torres de Santa Fe utilizó sus dedos para propinarle un tocamiento indebido al deportista peruano cuando este se encontraba en el suelo.

Ante ello, el peruano no se guardó nada tras tocar suelo peruano.

“La respuesta lo saben los mismos del VAR. Yo no puedo decir nada, yo estaba en el campo, pero las pruebas están. Las reglas están para hacerse efectivas, pero en mi caso no se cumplió”, indicó el también atacante de la selección peruana.

Valera también manifestó que habló con el árbitro sobre el supuesto tocamiento indebido, y este lo normalizó.

“Simplemente, me dijo que fue un contacto normal. Me dijo: ‘Levántate’, pero no fue así. Por más que le dije (que era falta), no me hizo caso, no fue a revisar al VAR”, señaló el futbolista merengue.

DATOS QUE DEBES CONOCER SOBRE ALEX VALERA

Alex Valera es un futbolista peruano que se desempeña como delantero. Nació el 14 de noviembre de 1998 en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Valera ha destacado en el ámbito deportivo por su talento y habilidades en el fútbol.

Inició su carrera en el fútbol profesional en el club Universitario de Deportes de Perú, donde se formó en las divisiones inferiores. Su debut en el primer equipo se produjo en el año 2016. Sin embargo, fue en la temporada 2020 que Valera logró consolidarse como una figura destacada dentro del equipo, convirtiéndose en uno de los goleadores principales y ganándose el reconocimiento de la afición.

Alex Valera se caracteriza por su velocidad, habilidad técnica y capacidad goleadora. Es un delantero versátil que puede desempeñarse tanto como centrodelantero como por las bandas. Su destreza para desbordar a los defensores y su precisión en el remate lo convierten en una amenaza constante para los rivales.

Además de su participación en Universitario de Deportes, Valera también ha representado a la selección peruana en competencias internacionales. Ha sido convocado en varias ocasiones para defender la bicolor en partidos amistosos y torneos oficiales.

La prometedora carrera de Alex Valera ha despertado el interés de varios clubes tanto en Perú como en el extranjero. Su talento y proyección lo han convertido en una figura promisoria en el fútbol peruano, y se espera que continúe creciendo y alcanzando nuevos logros en su carrera deportiva.

Con su habilidad en el campo y su capacidad para marcar goles, Alex Valera se ha ganado el reconocimiento de la afición y se ha convertido en uno de los jugadores más prometedores de su generación en Perú. Su dedicación y pasión por el fútbol han sido fundamentales en su desarrollo como futbolista, y se espera que siga dejando su huella en el deporte nacional e internacional.