En el marco de las celebraciones por el decimoquinto aniversario de Tondero, Andrés Wiese, reconocido por su emblemático papel de ‘Nicolás de las Casas’, ha compartido su perspectiva sobre la emocionante posibilidad de regresar a la icónica serie “Al fondo hay sitio”. En un encuentro reciente con colegas del mundo artístico, incluido Gustavo Bueno con quien compartió escenario en la mencionada producción, el talentoso actor abordó abiertamente el tema. A continuación, te contamos lo que dijo al respecto.

QUÉ DIJO ANDRÉS WIESE SOBRE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A AL FONDO HAY SITIO

En una entrevista con el programa América Espectáculos, el intérprete que dio vida a ‘Nicolás de las Casas’ afirmó que, aunque está centrado en otros proyectos, no descarta la opción de regresar en algún momento a la serie que considera su hogar.

“Hablo mucho con él (Erick Elera), y la gente en la calle siempre me pregunta: ‘¿Cuándo volverás?’ y no tengo una respuesta concreta. Mi relación con Gigio y Estela es muy cercana, son como mi familia. En este momento, estoy ocupado con otras actividades, viajando mucho y explorando oportunidades en España, pero no estoy cerrado a nada y no descarto absolutamente la idea”, explicó el actor.

“Por ahora, estoy enfocado en ‘Escápate’, y en el futuro, no lo tengo claro. Mi cariño y agradecimiento hacia el público siempre serán inquebrantables. Lo que más extraño en mi día a día es escuchar a todos gritar ‘Ricolás’ al unísono. Extraño trabajar con Erick, enfrentar escenas donde debo contener la risa. Han sido muchos años, pero también me siento feliz y entusiasmado con mi proyecto actual”, añadió.

Cabe recordar que, en varias ocasiones, el actor Erick Elera ha expresado su deseo de que Andrés Wiese regrese a la producción televisiva. Ante estas declaraciones, el personaje de ‘Nicolás de las Casas’ no ha desaparecido por completo y tendría la posibilidad de volver de manera destacada.

QUIÉN ES ANDRÉS WIESE

Andrés Wiese es un actor peruano conocido por su papel en la telenovela peruana “Al fondo hay sitio” que ganó popularidad y reconocimiento por su interpretación del personaje Nicolás de las Casas en la mencionada serie de televisión, que se emitió en Perú y en otros países de la región latinoamericana.

Andrés Wiese es ampliamente reconocido en su país por su actuación en esta exitosa telenovela, que se convirtió en una de las producciones más vistas en la televisión peruana.

Nació en 1983 en San Borja. Sus padres son Augusto Fernando Wiese Moreyra y Ana María Ríos Dunn. Tiene vínculos familiares con Augusto Felipe Wiese de Osma, presidente del Grupo Wiese, así como con el banquero Augusto N. Wiese, el excanciller Felipe de Osma y Pardo, José Gregorio Paz Soldán (diplomático) y Melitón Porras Díaz (médico).

Realizó su educación escolar en el Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt. Inicialmente, comenzó la carrera de arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, pero no la completó debido a su enfoque en talleres de actuación.

En 2009, comenzó su participación en la serie televisiva “Al fondo hay sitio”, interpretando a Nicolás de las Casas en América Televisión. Además, se unió al elenco para presentaciones especiales en circos, teletones nacionales y en el festival peruano de Nueva Jersey.

En 2011, formó parte del elenco de la obra teatral “La tercera edad de la juventud”, dirigida por Giovanni Ciccia y compartiendo roles con Oscar López Arias y Karina Jordán.

En 2013, actuó en la obra musical “La chica de la torre de marfil”, dirigida por Sergio Galliani y compartiendo roles con Tati Alcántara y Daniela Camaiora.

En 2014, hizo su debut cinematográfico en “A los 40″, dirigida por Bruno Ascenzo y compartiendo pantalla con Carlos Alcántara y Gianella Neyra. La película estableció récords de taquilla y se convirtió en una de las más vistas en la historia del cine peruano. Ese mismo año, también participó en la obra musical “Blanca Nieves, el musical” y en “Toc Toc”, reemplazando a Bruno Ascenzo.

En 2015, formó parte del elenco de la obra teatral “Full monty”, dirigida por Juan Carlos Fisher, y compartió roles con Renzo Schuller y Paul Vega.

En 2016, participó en la reposición de “Full monty”, y protagonizó la película “Cebiche de tiburón” junto a Wendy Ramos, la cual se estrenó en el verano de 2017. Además, fue juez en el programa concurso “Sueña quinceañera” y conductor del casting en vivo de “Buscando a Guerrero” junto a Almendra Gomelsky. También concluyó su participación en “Al fondo hay sitio” después de 8 años en el aire.

A principios de 2017, estrenó la película “Cebiche de tiburón” y participó en una función especial de la obra “Toc Toc”. A mediados de ese año, actuó en la obra teatral “Hasta las patas”, dirigida por Juan Carlos Fisher, y en la serie “De vuelta al barrio”.

En 2018, fue parte de la miniserie “Cumbia pop” interpretando a Calé, y participó en el relanzamiento de la obra “Hasta las patas”.

En 2019, condujo el programa “Escápate” en la plataforma digital América TVGO, y grabó la película “Doblemente embarazada”, estrenada en 2020, en la que compartió roles con Carolina Cano y Nicolás Galindo.

QUÉ ES AL FONDO HAY SITIO

Al Fondo Hay Sitio es una serie de televisión peruana de comedia, drama y suspenso, creada y producida por Efraín Aguilar para el canal América Televisión.

Al Fondo Hay Sitio es la primera serie de televisión producida en Perú en abordar la comedia, el drama, el suspenso, la acción y la tragedia en simultáneo, siendo el suspenso el género en que más destaca. Además, la serie ha logrado tener la mayor duración y el mayor éxito de entre otras series producidas a nivel nacional.

Al Fondo Hay Sitio se estrenó el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016 contando con 8 temporadas. Sin embargo, luego de 5 años, el 16 de diciembre de 2021 se confirmó que fue renovada para una novena temporada, la cual se estrenó el 22 de junio de 2022.

Al Fondo Hay Sitio ha recibido un total de 9 nominaciones y 22 galardones de los Premios Luces, otorgado por el diario El Comercio.

SOBRE LA NUEVA TEMPORADA DE AL FONDO HAY SITIO

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, es creada por Gigio Aranda y es protagonizada por Mónica Sánchez, Erick Elera, Guadalupe Farfán, Jorge Guerra, David Almandoz, Magdyel Ugaz, Rodrigo Barba, Gustavo Bueno y László Kovács, y antagonizada por Yvonne Frayssinet, Luis Ángel Pinasco, Adolfo Chuiman, Giovanni Ciccia, María Grazia Gamarra, Karime Scander, Franco Pennano e Iván Queirolo.

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio fue estrenada el 22 de junio de 2022.

Cinco años después, la familia Gonzales tienen como nuevo lugar de residencia, una casa a medio construir ubicada en Las Nuevas Lomas, una zona residencial en la Lima Metropolitana, en la cual también vive Francesca Maldini, cuyos miembros de su familia se desintegraron tras la muerte de Isabella a manos de Carmen.

La familia Gonzales crece con la llegada de July, la sobrina de Charo. Por otro lado, aparece “La Mujer de Negro”, cuya identidad anónima guarda una misteriosa relación con Claudia Llanos, y además planea continuar con la venganza de los Llanos hacia Francesca Maldini, cuya misión en esta nueva etapa será “eliminar” tanto a los Maldini, la antigua familia de Francesca, como a los Montalbán, la nueva familia de Francesca.

Los Montalbán son una familia ambiciosa, clasista, arrogante y arribista de nivel socioeconómico alto, conformada por Diego, Macarena, Alessia y Cristóbal; siendo Diego, el patriarca de la familia.

Los Montalbán tienen actitudes y costumbres similares a los Maldini; quienes, junto con Francesca, que ahora está casada con Diego, les harán la vida difícil a los Gonzales hostigándolos y atentando contra sus vidas, a excepción de Macarena, quien es la integrante menos malvada de dicha familia.