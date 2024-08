Este sábado Sporting Cristal y Alianza Lima empataron sin goles por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, donde las ocasiones de goles no faltaron. Precisamente, uno de los jugadores destacados fue el portero rímense Diego Enríquez, quien logró tapar un penal a Sebastián Rodríguez y un fuerte remate a Kevin Quevedo. En ese sentido, el guardameta se pronunció sobre su desempeño en este importante duelo y confesó que su más grande objetivo es ser convocado a la selección nacional.

¿QUÉ DIJO DIEGO ENRÍQUEZ SOBRE SU POSIBLE CONVOCATORIA A LA SELECCIÓN PERUANA?

Diego Enríquez fue el hombre del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima ya que pudo mantener el cero en el arco celeste este sábado cuando se llevó a cabo la fecha 7 del Torneo Clausura. Y es que, a los 30 minutos, Franco Romero ocasionó una falta a Matías Succar dentro del área, por lo que el árbitro cobró penal a favor de los íntimos. El encargado de patear fue el ‘Bigote’ Rodríguez que no pudo concretar su anotación debido a que fue atajado por el guardameta de 22 años.

Además, en varias partes del partido, Enríquez fue determinante, sobre todo cuando paró un gran remate de Kevin Quevedo en los últimos minutos del partido y también a Pablo Sabbag. De esta manera, el ‘1′ de Cristal viene demostrando que su nivel va en ascenso. Tras el partido, el portero nacional brindó declaraciones para L1 Max y se atrevió a mencionar que su gran sueño es ser llamado por Jorge Fossati para llegar a la selección peruana.

“La Selección es un gran sueño; creo que si vengo haciendo bien las cosas va a llegar el llamado. Solo tener esa meta a corto plazo porque sé que va a llegar y solo seguir trabajando para que se pueda dar y defender los colores de la Blanquirroja”, dijo al inicio.

¿QUÉ OPINÓ DIEGO ENRÍQUEZ SOBRE ALIANZA LIMA?

Durante sus declaraciones con L1 Max, Diego Enríquez destacó que siempre viene preparándose arduamente para defender el arco de Sporting Cristal y ser tomado en cuenta en el once de Guillermo Farré. “Dentro del arco siempre estoy preparado para defender estos colores. He estrenado bastante tiempo para estar en este nivel y creo que poco a poco lo estoy demostrando. Creo que me falta más todavía por crecer y seguiré trabajando para ello”, comentó.

Asimismo, el guardameta peruano sostuvo que merecieron llevarse los tres puntos, pero aplaudió al cuadro blanquiazul por haber estudiado las jugadas. “Fue un partido intenso. Ellos se pararon bien, estudiaron bien las salidas, se nos complicó un poco en ese aspecto, pero intentamos hasta el final. A seguir luchando, porque queremos campeonar. Creo que éramos más merecedores del triunfo; nosotros siempre trabajamos para ganar. Estábamos de locales, teníamos esa consigna de llevarnos los tres puntos, pero si no se puede, hay que empatar”, precisó Enríquez.

