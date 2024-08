El entrenador de César Vallejo, Guillermo ‘Chicho’ Salas, anunció su renuncia al club de la Liga 1 tras conocer que la dirección del equipo decidió contratar al controversial futbolista Christian Cueva. A pesar de que el DT no estuviera de acuerdo con este fichaje, su salida fue una sorpresa para todos los seguidores del fútbol peruano, pues el club se encuentra en una situación difícil, luchando por no descender a segunda categoría. Es en el marco de estos hechos que el comentarista deportivo Diego Rebagliati tuvo una fuerte crítica contra el estratega, conoce lo que dijo sobre él en esta nota.

¿Cuál fue la crítica de Diego Rebagliati contra Guillermo ‘Chicho’ Salas?

Los comentaristas del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes aprovecharon la transmisión de su más reciente programa para hablar sobre la renuncia de Guillermo Salas a César Vallejo. Rápidamente, Diego Rebagliati adoptó una posición crítica contra la decisión del entrenador, pues considera que no es lo mejor dejar a un equipo cuando se encuentra en una situación tan complicada, como lo es estar cerca de perder la categoría.

“A mí, más allá de las razones que pueda tener Salas, que un técnico renuncie dejando a su equipo en zona de descenso, no me parece para aplaudirlo en ninguna circunstancia”, señaló el comentarista. “Él pudo salir públicamente a decir ‘a este jugador yo no lo pedí y lo usaré solamente si lo necesito’. Pero yo a mi equipo en puesto de descenso no lo dejo”.

Asimismo, se refirió a la incertidumbre alrededor de esta decisión, pues se habla de que también podría haber sido un mutuo acuerdo entre DT y club. “Eso de la renuncia, que no está del todo claro porque salió gente del entorno de ‘Chicho’ a hablar de la renuncia, pero después el comunicado de la Vallejo habla de mutuo acuerdo. Pero si ‘Chicho’ renunció y dejó un equipo en descenso, me parece que eso no está bien. A mí no me gusta un técnico que deja un equipo en puesto de descenso”, sentenció.

¿Llegará Christian Cueva a César Vallejo?

Ahora se habla de que incluso la llegada de Christian Cueva estaría en duda. Tras difundirse videos del futbolista bebiendo alcohol en un auto, la periodista Ana Lucía Rodríguez señaló que el fichaje podría caerse.

“Estaba todo cerrado, pero, según lo que me contaron hoy en la mañana, ya no se va a dar la llegada de Cueva a Vallejo porque ayer salió un ampay de Cueva. Me dijeron que fue por eso”, comentó en el programa ‘Estudio Fútbol’. “A mí me dijeron que eran tres razones. Una de las razones más fuertes es porque salió lo de anoche, el video de Cueva. A mí me dijeron que ya no llega. Richard Acuña fue al entrenamiento de hoy (13 de agosto) con el plantel y les confirmó que Cueva que ya no llegaba”.