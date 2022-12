Qué dijo Doña Peta sobre posible fichaje de Paolo Guerrero a Alianza Lima en el 2023

El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, regresó a los campos de juego este 2022 a través del Avaí de la Serie A de Brasil. No obstante, de acuerdo con las últimas informaciones que se conoce, el atacante nacional no lograría renovar su contrato con esta escuadra brasileña. De este modo, se rumorea sobre su posible llegada a Alianza Lima para la temporada 2023.

Hasta entonces, doña Peta, madre del delantero nacional, dio una entrevista para el medio de comunicación TV Perú y se refirió por un posible regreso del ‘Depredador’ al cuadro blanquiazul.

EL PRONUNCIAMIENTO DE DOÑA PETA SOBRE LA LLEGADA DE PAOLO GUERRERO A ALIANZA LIMA

Por medio de una entrevista al canal del Estado, la mamá de Paolo Guerrero se refirió sobre el retorno del ‘Depredador’ a Alianza Lima. “Eso depende de los directivos. Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos en la calle y me piden que vuelva o me dicen: ‘Cuándo vuelve’. Yo les digo: ‘Eso no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva’”, indicó.

También, analizó la campaña que hizo el club íntimo durante el 2022, en el que obtuvo el bicampeonato nacional de la Liga 1 Betsson. “Fue una campaña regular de Alianza, no te voy a decir buena. Dios los ha bendecido porque han campeonado”, manifestó.

Como se recuerda, en la temporada 2022, Paolo Guerrero solo jugó 427 minutos en 10 encuentros con el equipo de Avaí FC. El ‘Depredador’ no pudo anotar un gol y no dio ninguna asistencia en esta campaña. En la actualidad, el pase del peruano se encuentra valorizado en 200.000 euros, conforme con el portal especializado Transfermarkt. Además, el contrato con el conjunto brasileño termina el 31 de diciembre del 2022.

DOÑA PETA Y SU DURA CRÍTICA HACÍA RICARDO GARECA

Asimismo, en la charla que tuvo Doña Peta con TV Perú recordó el mal momento por el que atravesó el delantero nacional al saber que no viajaba a Qatar. “Claro, como no voy a sufrir. No se puede quemar el pan en la puerta del horno, en la vida, no se puede. Ya estábamos, ya lo teníamos”, dijo.

De esta manera, arremetió en contra el argentino Ricardo Gareca e indicó que fue injusta su decisión. “Paolo tuvo impotencia en el momento que no lo llamaron. Hubo injusticia con él. No quiero hablar de eso (sobre la persona que lo dejo fuera), pero injusticia, sí hubo. Un chico que se sacó la mugre para volver”, enfatizó.