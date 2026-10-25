Por Manuel Gomez

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del Santo Padre tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al país. En ese sentido, el secretario general de la visita apostólica del papa explicó cómo obtener las entradas gratuitas para las misas que se celebrarán en Lima, donde se espera congregar a miles de fieles. Las modalidades de acceso, tanto digital como libre, permitirán a los católicos participar en estas celebraciones y renovar su fe. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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