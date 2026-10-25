Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del Santo Padre tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al país. En ese sentido, el secretario general de la visita apostólica del papa explicó cómo obtener las entradas gratuitas para las misas que se celebrarán en Lima, donde se espera congregar a miles de fieles. Las modalidades de acceso, tanto digital como libre, permitirán a los católicos participar en estas celebraciones y renovar su fe. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS ENTRADAS GRATUITAS PARA VER AL PAPA LEÓN XIV?

En declaraciones para RPP, Juan Bytton, secretario general de la visita apostólica del papa León XIV, informó que este lunes se anunciará a la empresa encargada de distribuir las entradas gratuitas para las misas tanto en la base aérea Las Palmas como en el Estadio Nacional de Lima. De esta manera, los fieles podrán registrarse y elegir el bloque en el que se ubicarán, con el fin de facilitar el orden y el desplazamiento durante las celebraciones.

Asimismo, el sacerdote indicó que los católicos deberán crear una cuenta en la plataforma habilitada, donde recibirán información y la entrada en el correo electrónico registrado. Según Bytton, el día de la peregrinación, deberán presentar el boleto, ya sea impreso o en formato digital, junto con su DNI. “Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas. Cada entrada es personal, con su nombre, serán intransferibles, allí estará el DNI y un código QR”, explicó.

¿QUÉ PRODUCTOS ELABORAN LAS INTERNAS DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS POR LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV?

En entrevista con Andina, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos contaron que ya se organizan con diversas manualidades ante la llegada del papa León XIV al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. Este es el caso de Nany, una interna de 44 años, que confeccionó un “mini papa León XIV” de 30 centímetros de alto inspirada en la vestimenta del pontífice. La iniciativa forma parte del programa Cárceles Productivas del INPE, en las cuales las internas han preparado 50 peluches en edición limitada del Santo Padre, vestidos con el hábito del Señor de los Milagros en homenaje al Mes Morado. Así, de acuerdo con la interna, este producto tiene un precio de S/30 y están disponibles través de las redes sociales de Cárceles Productivas y en la tienda ubicada en el jirón Ica n.° 197-199, en el Centro de Lima.

Asimismo, su catálogo incluye productos alusivos al papa León XIV, como polos, figuras y accesorios artesanales, cuyos precios oscilan entre S/12 y S/49. “Comenzamos diseñando el armado de la estructura del cuerpo del muñeco de a pocos. Luego evaluamos el tipo y la textura de la tela más adecuada para confeccionar el peluche. Al final, definimos las características y elementos distintivos de la vestimenta papal para representarlo fielmente. Desde que llega la tela trazamos, cortamos y, una vez cortado, pasa al proceso de cocido. Luego se marcan las piezas para tener la precisión exacta de dónde va cada una. Finalmente, se llena, se cierra y se hace la limpieza de los hilos y excesos de material”, explicó.