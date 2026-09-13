No cabe duda que Machu Picchu se ha convertido en uno de los lugares más visitados e importantes de Sudamérica, pues cada día miles de turistas tanto nacionales como extranjeros llegan hasta este mágico lugar para conocer un poco más de su historia. En ese sentido, en medio de evitar el acaparamiento de boletos por parte de mafias dedicadas presuntamente a la reventa de entradas, el Ministerio de Cultura (Mincul) oficializó cambios en los reglamentos para el uso sostenible y la visita turística de la maravilla del mundo y la red de caminos incas. Esta importante medida beneficiará principalmente al turismo y a la conservación del santuario al organizar el acceso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CAMBIOS ANUNCIÓ EL GOBIERNO EN LA VENTA DE ENTRADAS A MACHU PICCHU?

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció importantes cambios en el sistema de venta de boletos para el acceso a la Llaqta de Machu Picchu y la Red de Caminos Inka. De acuerdo con el titular del Mincul, una presunta mafia acapararía las entradas virtuales al santuario para revenderlas y fomentar la informalidad en la zona. De hecho, indicó que el actual sistema permitía mantener reservas vencidas, una situación que habría facilitado la reventa de tiques y restringido el acceso de los turistas.

@tvperu.noticias 🎟️ ¡Las entradas a Machu Picchu ya no se podrán reservar! Con el nuevo sistema, los visitantes deberán comprarlas directamente a su nombre a través de la plataforma Tu Boleto. Según explicó el ministro de Cultura, la medida busca evitar el acaparamiento y la reventa de entradas. #MachuPicchu #EntradasMachuPicchu #TuBoleto #MinisterioDeCultura #Cusco ♬ sonido original - TVPerú Noticias

Por ello, las autoridades explicaron que el nuevo sistema contempla la compra directa de entradas, es decir, tendrán un plazo de 15 minutos, por lo que una vez validado el pago, se emitirá el boleto. Sin embargo, las entradas no adquiridas volverán a estar disponibles de inmediato para nuevos compradores. Así, con esta medida, los usuarios deberán registrar sus datos y pagar directamente en la plataforma “Tu Boleto”, lo cual garantizará que los boletos sean adquiridos por visitantes reales. Finalmente, Beingolea sostuvo que este formato tendrá una marcha blanca de 30 días para evaluar su funcionamiento y realizar ajustes si es necesario, conforme comparte La República.

¿CÓMO LUCÍA MACHU PICCHU EN 1902?

Hiram Bingham fue un explorador y político estadounidense que tuvo un primer acercamiento con el Perú en 1908 tras haber estado en la conferencia del Primer Congreso Científico Panamericano realizado en Chile. Cuando visitó el Cusco llevó a cabo una incursión en las ruinas de la ciudad incaica, pero se fue desconcertado ya que no pudo encontrar los tesoros que él esperaba.

Luego de algunos años, exactamente en 1911, Bingham regresó una vez más al país, pero esta vez a Huayna Pichu con el objetivo de conocer la última capital del imperio inca, por lo que estuvo que pasar por la jungla tropical, ríos, arroyos, animales y los peligros que la selva tiene. De esta manera, se llevó una sorpresa cuando halló Machu Picchu. “Encontré brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas. Parecía estar en un sueño”, redactó en su diario, según National Geographic.

Es importante mencionar que el primer explorador de la ciudad cusqueña fue el agricultor peruano llamado Agustín Lizárraga en 1902, según historiadores. No obstante, él pudo difundir al mundo este gran descubrimiento como el estadounidense lo tuvo nueve años más tarde y que actualmente luce distinto a lo que era antes.