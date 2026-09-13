Por Redacción EC

No cabe duda que Machu Picchu se ha convertido en uno de los lugares más visitados e importantes de Sudamérica, pues cada día miles de turistas tanto nacionales como extranjeros llegan hasta este mágico lugar para conocer un poco más de su historia. En ese sentido, en medio de evitar el acaparamiento de boletos por parte de mafias dedicadas presuntamente a la reventa de entradas, el Ministerio de Cultura (Mincul) oficializó cambios en los reglamentos para el uso sostenible y la visita turística de la maravilla del mundo y la red de caminos incas. Esta importante medida beneficiará principalmente al turismo y a la conservación del santuario al organizar el acceso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.