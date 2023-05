El padre de Lionel Messi se refirió sobre los rumores de la aparente salida del crack del fútbol de su actual equipo PSG. A través de sus redes sociales el progenitor de la pulga tocó varios temas que giran en torno a este tema. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber en relación a esta noticia que ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación deportivos.

QUIÉN ES LIONEL MESSI

Lionel Messi, cuyo nombre completo es Lionel Andrés Messi, es un futbolista argentino considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Messi ha desarrollado una carrera excepcional y ha dejado una huella significativa en el deporte del fútbol.

Desde temprana edad, Messi mostró un talento innato para el fútbol y comenzó a jugar en las categorías juveniles del club Newell’s Old Boys en Argentina. A los 13 años, fue reclutado por el FC Barcelona, uno de los clubes más importantes de España. En Barcelona, Messi continuó su formación y se convirtió en una pieza fundamental del equipo.

A nivel profesional, Messi ha pasado la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona, donde ha ganado numerosos títulos y ha establecido numerosos récords. Con el club catalán, ha ganado múltiples títulos de la liga española, la Copa del Rey y la Liga de Campeones de la UEFA. Además, ha sido galardonado con el premio Balón de Oro en varias ocasiones, que reconoce al mejor jugador del mundo.

Las habilidades futbolísticas de Messi son ampliamente elogiadas. Es conocido por su velocidad, agilidad, regate y capacidad para anotar goles impresionantes. Su capacidad para leer el juego y su visión periférica le han permitido asistir a sus compañeros de equipo con precisión y crear oportunidades de gol. Messi ha sido una fuerza dominante en el campo y ha sido reconocido como un líder y referente tanto en el FC Barcelona como en la selección argentina.

En agosto de 2021, después de más de 20 años en el FC Barcelona, Messi se unió al Paris Saint-Germain (PSG) en Francia, donde continúa desplegando su talento y contribuyendo al éxito del equipo.

Fuera del campo de juego, Messi también ha participado en varias obras de caridad y es conocido por su humildad y dedicación al fútbol. Su impacto trasciende el ámbito deportivo y se ha convertido en un ícono global, admirado y respetado por millones de fanáticos en todo el mundo.

QUÉ DIJO EL PAPÁ DE MESSI SOBRE POSIBLE SALIDA DE SU HIJO DEL PSG

Según algunos medios de comunicación deportivos, Jorge Messi, padre del famoso jugador, afirmó que no se decidirá nada hasta que el PSG cierre su temporada el 3 de junio.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie”, publicó Jorge Messi en su cuenta de Instagram. “Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”.

Sobre la posibilidad de que Messi juegue en un equipo árabe como lo hace su par Cristiano Ronaldo, el padre de la pulga, señaló que por el momento no hay ningún club.

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene”, escribió Jorge Messi en Instagram. “La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”.

QUÉ ES EL PSG

El Paris Saint-Germain Football Club, comúnmente conocido como PSG, es un club de fútbol profesional con sede en París, Francia. Fundado en 1970, el PSG se ha convertido en uno de los clubes más exitosos y reconocidos a nivel nacional e internacional.

El PSG ha tenido un papel destacado en la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol francés. Ha ganado numerosos títulos de liga a lo largo de su historia, consolidándose como uno de los equipos más dominantes en la competición nacional. Además, ha conseguido múltiples copas nacionales, incluyendo la Copa de Francia y la Copa de la Liga.

Sin embargo, el PSG ha buscado expandir su éxito más allá de las fronteras francesas. Desde principios de la década de 2010, el club ha experimentado un crecimiento significativo y ha establecido su presencia en el escenario europeo. Ha logrado avanzar en competiciones internacionales como la Liga de Campeones de la UEFA, alcanzando las etapas finales en varias ocasiones.

El PSG ha construido una plantilla de jugadores talentosos y renombrados a nivel mundial. A lo largo de los años, ha atraído a jugadores de renombre, tanto jóvenes promesas como experimentados veteranos, que han contribuido al éxito del equipo. Algunos de los jugadores más destacados que han vestido la camiseta del PSG incluyen a Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar y Kylian Mbappé.

Un factor importante en la trayectoria del PSG ha sido la inversión financiera. Desde 2011, el club ha estado respaldado por Qatar Sports Investments, un fondo de inversión catarí, lo que ha permitido al PSG realizar fichajes de alto perfil y construir un equipo competitivo. Esta inyección de capital ha llevado al club a ser considerado uno de los más ricos y poderosos del mundo.

La ambición del PSG va más allá del éxito en el terreno de juego. El club también ha buscado expandir su marca y aumentar su influencia a nivel global. Ha firmado acuerdos de patrocinio con empresas internacionales y ha llevado a cabo giras y eventos promocionales en diferentes países. Además, ha desarrollado una sólida base de aficionados en París y en todo el mundo, que apoyan al equipo de manera apasionada.