El vocalista Emanuel Noir de la banda argentina Ke Personajes se pronunció sobre la reprogramación del concierto en la ciudad de Cusco, luego de que la presentación prevista para el 28 de julio fuera cancelada por decisión de la municipalidad provincial. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber en torno a esta noticia que ha llamado la atención a más de uno.

QUÉ DIJO EMANUEL NOIR SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE CONCIERTO DE KE PERSONAJES

La expectativa de cientos de seguidores de la banda argentina Ke Personajes se vio frustrada cuando el concierto previsto para esta fecha en la ciudad de Cusco fue cancelado por decisión de la Municipalidad Provincial. Ante esta situación, el vocalista de la agrupación, Emanuel Noir, se manifestó a través de sus redes sociales oficiales y dejó una esperanza abierta para sus fans.

Mediante un video publicado en la cuenta oficial de TikTok de Ke Personajes, Emanuel Noir expresó la posición de la banda argentina ante lo sucedido en Cusco. Según sus declaraciones, la situación surgió debido a una determinación de las autoridades locales.

“Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar”, mencionó el vocalista.

En cuanto a la posibilidad de reprogramar el concierto, Emanuel Noir fue cauteloso y comentó: “Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está acá queriendo tocar y no pudimos”, afirmó Noir a través de TikTok.

El vocalista expresó su tristeza y la de sus compañeros por no poder realizar el esperado espectáculo en Cusco. “Nos hace sentir mal (haber realizado) el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darles con mucho amor”, concluyó.

KE PERSONAJES EN LIMA: CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO

Cabe resaltar que la venta regular de entradas recién comenzará este domingo 28 de mayo. El precio de los boletos para asistir a la presentación de Ke Personajes en el Parque de la Exposición es el siguiente: 148 soles en General, 212 en VIP y 275 en Golden.

KE PERSONAJES EN LIMA: QUIÉNES CONFORMAN LA AGRUPACIÓN

-Emanuel Noir

-Sebastián Boffelli

-Enzo Martínez

-Joel Brem