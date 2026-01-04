El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió pronunciarse luego de que LATAM Airlines Perú anunciara la suspensión temporal de sus vuelos desde Lima hacia Aruba y Curazao, decisión que afectó a pasajeros con viajes programados para los primeros días de enero de 2026. La medida generó preocupación entre los usuarios ante la incertidumbre sobre reprogramaciones, devoluciones y atención en aeropuertos.

Frente a esta situación, la autoridad de protección al consumidor recordó cuáles son las obligaciones que deben cumplir las aerolíneas y anunció acciones de supervisión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para garantizar el respeto de los derechos de los pasajeros.

¿QUÉ ACLARÓ INDECOPI SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS?

El Indecopi señaló que, ante la suspensión de vuelos, las aerolíneas deben informar de manera clara y oportuna a los pasajeros sobre cualquier cambio en sus itinerarios. La entidad remarcó que los usuarios tienen derecho a recibir información suficiente que les permita decidir entre reprogramar su viaje o solicitar la devolución del pasaje.

Asimismo, precisó que las compañías aéreas deben mantener habilitados todos sus canales de atención, tanto virtuales como presenciales. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, el Indecopi informó que realizará labores de fiscalización a través de su Dirección de Fiscalización y de su oficina ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez.

¿POR QUÉ LATAM DECIDIÓ SUSPENDER LOS VUELOS A ARUBA Y CURAZAO?

LATAM Airlines Perú explicó que la suspensión de sus vuelos hacia Aruba y Curazao, programada para los días 3 y 4 de enero de 2026, responde a una evaluación constante del contexto regional. La aerolínea indicó que la decisión se tomó considerando la situación en Venezuela y que continuará monitoreando los acontecimientos para definir si la medida se extiende.

La compañía precisó que los pasajeros con vuelos programados en esas fechas podrán realizar cambios de fecha o de vuelo en la misma cabina, sin pagar diferencia tarifaria, siempre que exista disponibilidad. Estas facilidades estarán vigentes hasta un año desde la emisión del boleto.

¿QUÉ ALTERNATIVAS OFRECE LA AEROLÍNEA A LOS USUARIOS AFECTADOS?

Entre las opciones disponibles, LATAM permite solicitar la devolución total del pasaje, incluyendo servicios adicionales como equipaje, asientos u otros extras contratados. Estas gestiones pueden realizarse a través de la sección “Mis Viajes” en el portal web de la aerolínea o mediante su aplicación móvil.

Las flexibilidades también se extienden a los pasajeros con vuelos previstos entre el 5 y el 10 de enero de 2026, quienes podrán acogerse a las mismas condiciones para reprogramar o cancelar sus boletos sin penalidades.

¿DÓNDE PUEDEN INFORMARSE LOS PASAJEROS Y QUÉ PASA CON LAS AGENCIAS?

Para atender consultas, el Indecopi recordó que está disponible el canal de WhatsApp Aeropuerto, operativo las 24 horas, a través del número 985 197 624. Este servicio brinda orientación inmediata a los pasajeros afectados por cancelaciones o reprogramaciones.

En el caso de pasajes comprados mediante agencias de viaje, el organismo indicó que estas deben facilitar los procesos de cambio o devolución, coordinando con las aerolíneas, según informa Infobae.

