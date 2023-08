Magaly Medina, la conductora de su propio programa de farándula “Magaly TV La Firme”, se expresó muy indignada por la acción de un tiktoker que se autodenominó como uno de sus ‘exurracos’.

La presentadora dedicó un espacio de su programa para referirse al usuario que comparte vídeos, donde se atribuye algunos “ampays” muy famosos sin contar con ninguna prueba para demostrarlo. Además, cabe señalar que aquella persona no se atreve a hablar con el rostro expuesto, puesto que usa en todo momento una máscara, lo cual genera con mayor razón la molestia de la conductora de televisión.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL TIKTOKER AUTODENOMINADO ‘URRACO MAL PAGADO’?

Antes de presentar su descargo sobre el tiktoker autodenominado ‘urraco mal pagado’, Magaly manifestó que actualmente “hay una gran mermelada” entre los tiktokers e influencers, quienes buscan fama con cualquier tontería. En este sentido, mencionó al sujeto que señala ser un extrabajador del programa nocturno de espectáculos de ATV.

La popular ‘urraca’ empezó a criticar al usuario de Tiktok con el hecho de que usa una máscara. “Hay un pobre hombre que se pone una máscara en TikTok y sale disfrazado de ‘urraco’ y nosotros, en este programa, nadie oculta su rostro. Todos los que queremos decir algo, lo decimos sin máscaras, sin ocultarnos detrás de nadie”, empezó diciendo la conductora.

Luego criticó el hecho de que tal persona se atribuya el mérito de haber grabado los “ampays” más famosos del programa con el seudónimo de ‘urraco mal pagado’. “Él se ufana de haber sido ‘urraco’, cuando acá no lo conocemos ni en pelea de perros. No lo conocemos de nada. ¿Quién diablos será?”, manifestó Magaly.

Partiendo de que el tiktoker señalaba que él hizo el ampay del esposo de Maju Mantilla, Magaly quiso aclarar que no fue un ampay, sino grabaciones de la gente en la vía pública. “Él se atribuye todos los ampáis. Nunca fue parte de mi equipo, quiere ganar likes, seguidores y crear polémica”, explicó la presentadora.

“Presenta alguna prueba de que trabajaste acá. Presenta alguna prueba de que sabes de lo que estás hablando”, expresó abiertamente Medina.

La conductora de “Magaly TV la firme” llamó fuertemente la atención a quienes se dedican a publicar contenidos para que lo hagan con seriedad y que no se dejen influenciar con tal de ganar más likes o vistas en las redes sociales. “Si quieren hacer información del espectáculo háganlo con seriedad, de lo contrario vamos a terminar convirtiendo esto en una chingana de mala muerte”, aseveró la presentadora.

La conductora concluyó expresándose sobre lo que percibe en las redes sociales, señalando que en las nuevas plataformas solo se dedican a generar contenido sin preocuparse de la calidad y la información que presentan. “En eso se está convirtiendo las redes sociales. Hay una prostitución en las redes sociales que un día va a terminar explotándoles en la cara”, sentenció.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA NO CONSIDERA UN AMPAY LO OCURRIDO CON EL ESPOSO DE MAJU MANTILLA?

En uno de sus programas, la conductora de televisión argumentó por qué el vídeo de la pareja de Maju Mantilla no deben considerarse como un ampay.

“Nosotros jamás dijimos que estas imágenes correspondían a un ampay. Porque no puedo desacreditar ni bajar la categoría al nombre de ampay, que nosotros creamos y que hace muchos años nos caracteriza. El ampay no es eso; ampay es lo que pasó entre Melissa Paredes y su ‘Activador’. Nosotros no vemos imágenes flagrantes y en ningún momento dijimos que esto es un ampay (…)”, señaló Medina.