Gran polémica viene causando el apoyo que vienen ofreciendo algunos programas de televisión a los damnificados por los huaicos y deslizamientos provocados por las torrenciales lluvias en el Perú. Y es que algunos matutinos estarían buscando patrocinadores para luego ser los protagonistas al momento de entregar ayuda. La conductora de televisión Magaly Medina se ha pronunciado al respecto y además ha demostrado su caridad con quienes más lo necesitan. ¿Qué es lo que dijo la popular ‘urraca’ sobre el apoyo que brindó en Jicamarca? En esta nota te contamos todo lo que debes saber.

QUÉ DIJO MAGALY SOBRE EL APOYO QUE DIO A LOS DAMNIFICADOS DE JICAMARCA

En medio de las fuertes lluvias que vienen azotando al país, varias figuras públicas peruanas vienen realizando acciones enmarcadas en el apoyo a quienes se han visto más perjudicados por las precipitaciones, algunos de ellos son los damnificados que se encuentran en el distrito de Jicamarca.

Hasta ahí llegó el equipo de la famosa conductora de televisión Magaly Medina para poder apalear algunas de las primeras necesidades de los jicamarquinos.

Esto se dio a conocer a través de su programa, en donde Magaly Medina hizo un repaso sobre las acciones que tuvo con las personas que habitan un asentamiento humano de este distrito, dejando, a la vez, un mensaje a las figuras que piden un apoyo económico a diferentes entidades y lo emiten por diferentes medios.

“Hoy día nosotros fuimos a Jicamarca, es cierto. Me puse la mano al bolsillo y no le pedí dinero a nadie, salvo a mi marido que colabore con mi donación en otro lugar de Jicamarca. En esa zona estuvo mi equipo junto a cocineros, a quienes le pagamos por su tiempo porque tampoco ellos pueden verse perjudicados”, señaló la conductora al iniciar la nota y luego de que pasaran los comentarios del ‘Chef Solidario’, quien indicó que Magaly Medina realiza labor social sin transmitirlo por televisión.

“Este tipo de ayuda lo hemos hecho con nuestro bolsillo, no como muchos que dicen: ‘Hay que llamar a fulano que nos dé y nosotros aparecemos (en la foto)’. No, no, no tengo el espíritu de Gisela (Valcárcel), yo soy muy diametralmente opuesta a ella, diametralmente opuesta a Ethel, por eso es que muchos años mi caridad nunca la he puesto en vitrina”, agregó, además, Magaly Medina.

“Hoy llevamos 1.000 raciones de comida para la parte de Las Flores, en Jicamarca, estuvieron mis cámaras con parte de mi equipo. Estuve cinco minutos en mi camioneta, no bajé. Si alguien lo necesita, lo haremos, pero sin pedirle plata a ningún auspiciador, a ningún empresario, a nadie. Siempre que hemos ayudado ha sido con nuestro bolsillo. No tengo el espíritu de Gisela”, finalizó Magaly Medina.

QUIÉN ES MAGALY MEDINA

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos en televisión Magaly TV, que cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012; y hoy, con su reestructuración en 2019.

Desde allí, Magaly Medina comentó el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba «Chollywood»; además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado «Ampay», que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada «Urraca», sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007 Semana Económica la etiquetó como «la mujer con mayor influencia en la opinión pública» en el país, mientras que en 2008 la revista posicionó en su Encuesta del poder como el «personaje popular más poderoso», para que en 2011 sea nuevamente considerada como el más influyente en el sector «Farándula y espectáculos».

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora, El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel y ¡Hola, guapa!

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero. También es una de las más grandes críticas contra el reality Esto es Guerra.